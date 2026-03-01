日本期待のレフティがイングランドの地で覚醒中だ。松木玖生が所属するサウサンプトンは、現地２月28日に開催されたチャンピオンシップ（イングランド２部）の第35節で、シェフィールド・ウェンズデイとアウェーで対戦。３−１で快勝を収めた。５−０で大勝した24日のQPR戦でリーグ戦初得点を含む２ゴールをマークした松木は、右サイドハーフで先発出場。加入後初アシストをマークする。 ２―１で迎えた71分、CKにヘ