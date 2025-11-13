お笑いトリオ「安田大サーカス」のクロちゃん（48）が13日、自身のX（旧ツイッター）を更新。TBS系「水曜日のダウンタウン」（水曜後10・00）のオンエアを見て、怒りをあらわにした。

9月に声帯ポリープ切除手術を受け、1週間発声禁止となったクロちゃん。12日放送の「水ダウ」では、その期間を隠し撮り。10個の仕掛けへの対応を検証する企画「サイレントクロちゃん」が放送された。

手術から1週間後、病院で声を出すシーンにも密着。「ポリープをとったことで声が低くなる仕掛け」が用意された。声帯を保護するために吸入薬を使って発声するように仕向けられ、声が低くなる「クリプトンガス」を吸わされたクロちゃんは衝撃の低音ボイスを披露した。

クロちゃんは放送翌日の13日にXを更新。「ちょっと待って。手術して1週間喋っちゃいけないって言われてた時に、仕事が6日間入っててヤバいなと思ってた」と回想。「けど、昨日のオンエアみたら、休みだと思ってた1日もドッキリしかけられてたから、7日間、全部仕事してたしん！」と術後1週間働かされたことに気づいたといい、「マジでイカれてる！！水曜日のダウンタウンも松竹芸能も！！」と怒りをあらわにした。

フォロワーからは「お互い金目だから仕方ないと割り切りるしんよー」「休んでた間も実は給料発生してたとか最高やん」「有給休暇」「売れっ子は大変だね〜」「クロちゃんの仕事魂すごい」などの声が寄せられた。