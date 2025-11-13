【NARUTO-ナルト-】ハードロックカフェとコラボ実現！ 店舗ではグッズも
様々な音楽を聴きながら料理が楽しめるアメリカンレストラン「ハードロックカフェ」にて、TVアニメ『NARUTO-ナルト-』とのコラボレーションを実施、コラボグッズ7種がレストランに併設するロックショップにて11月15日（土）より販売される。
＞＞＞HRC×『NARUTO-ナルト-』コラボグッズをチェック！（写真13点）
『NARUTO-ナルト-』は、『週刊少年ジャンプ』にて連載していた、岸本斉史による少年漫画。1999年に連載開始し、2014年に 700回をもって連載終了。主人公の忍者うずまきナルトが、ライバルとの死闘や過去の因縁を乗り越えて、木ノ葉隠れの里の長・火影（ほかげ）を目指す姿は世界中で人気を博し、全世界での単行本累計発行部数は 2億5000万部を突破。
2002年からテレ東系列にてTVアニメが放送開始。2007年からは『NARUTO-ナルト- 疾風伝』として2017年3月まで放送し、2022年10月にはテレビ放送20周年を迎えた。劇場版アニメも11作を公開。アニメは日本での放送直後から全世界で配信されるなど、世界中から愛されている国民的作品である。アプリ、ゲーム、グッズなどの数々の展開のほか、展覧会や2.5次元ミュージカル、音楽フェス、歌舞伎などその展開は多岐にわたる。
また、世界約75カ国、300以上の都市にホテル、カジノ、ロックショップ、コンサート会場、カフェを展開するハードロック・インターナショナルは、世界でも最も認知の高い企業の一つ。エリック・クラプトンのギターから始まった、ハードロックが所有する8万8000点以上の貴重なメモラビリア（有名ミュージシャンの衣装や楽器）のコレクションは、世界中の店舗に展示されている。
そんなエンターテインメント界の世界的スターとのコラボレーションが実現。このたびのコラボでは、Tシャツ3種とピンバッジ、トートバッグ、キーチェーン、マグネットが登場。いずれもTVアニメ『NARUTO-ナルト-』の主人公である「うずまきナルト」のイラストと、シティネーム（店舗所地名）の入ったハードロックカフェのロゴマークをあしらい、クールでロックなデザインに仕上がっている。ピンバッジは各店異なるデザインで展開、コレクト必至の商品だ。
ハードロックカフェファンも、『NARUTO-ナルト-』ファンも、お見逃しなく。
（C）岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ
