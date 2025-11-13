¿½ÀÁ¤òËº¤ì¤ë¤È17Ëü±ß¤ÎÂ»¡Ä²®¸¶Çî»Ò¤¬Ž¢Ç¯ËöÄ´À°¤ÇÀäÂÐ¤Ë¿½¹ð¤·¤ÆŽ£¤È¤¤¤¦º£Ç¯¿·Àß¤µ¤ì¤¿¹µ½ü¤ÎÌ¾Á°
¢£Ç¯ËöÄ´À°½ñÎà¤Ç¿½¹ðÏ³¤ì¤Ç¤â¤Þ¤À´Ö¤Ë¹ç¤¦
Ç¯ËöÄ´À°¤Î½ñÎà¤ÏÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡£ÎáÏÂ7Ç¯¤Îº£Ç¯¤Ï¡¢ÎãÇ¯¤Ë¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢¼ê¼è¤ê¤¬Áý¤¨¤½¤¦¤ÊÊÑ²½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ç¯ËöÄ´À°¤È¤Ï¡¢Ëè·îµëÎÁ¤ÎÃæ¤«¤é³µ»»¤Çº¹¤·°ú¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë½êÆÀÀÇ¤Î¹ç·×³Û¤òÇ¯Ëö¤ËÀµ³Î¤Ë·×»»¤·¡¢ÉÔÂÊ¬¤ÏÄ§¼ý¤·¡¢¼è¤ê¤¹¤®¤¿ÀÇ¶â¤ÏÌá¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£²ñ¼Ò°÷¤ÏÌá¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤¬Âè3¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆÃ¤ËÎáÏÂ7Ç¯¤ÎÇ¯ËöÄ´À°¤Ï¡¢´ðÁÃ¹µ½ü¤äµëÍ¿½êÆÀ¹µ½ü¤Î¹µ½ü³Û¤Î°ú¤¾å¤²¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢ÆÃÄê¿ÆÂ²ÆÃÊÌ¹µ½ü¤ÎÁÏÀß¤Ê¤É¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿ÊÑ²½¤Ç¡¢Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë³Û¤¬¤°¤ó¤ÈÁý¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤â¤·¡¢Äó½Ð¸å¤Ë¿½¹ðÏ³¤ì¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÀÇÌ³½ð¤Ø¤Î¿½¹ð´ü¸Â¤Ç¤¢¤ë1·î30Æü¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ºÆ·×»»¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²ñ¼Ò¤ÎÃ´Åö¼Ô¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£103Ëü±ß¤ÎÊÉ¤òºÇÂç160Ëü±ß¤Ë°ú¤¾å¤²
2025Ç¯¡ÊÎáÏÂ7Ç¯¡Ë¤Ï¡¢Ç¯½é¤«¤é¡Ö103Ëü±ß¤ÎÊÉ¡×¤¬Âç¤¤¯¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Æ¯¤¤¤ÆµëÎÁ¤ò¤â¤é¤¦¿Í¤Ï¡¢Ç¯¼ý103Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¡¢¤â¤é¤Ã¤¿µëÎÁ¤«¤é½êÆÀÀÇ¤ò»ÙÊ§¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬¤¤¤ï¤æ¤ë103Ëü±ß¤ÎÊÉ¤Ç¡¢103Ëü±ß¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡Ö´ðÁÃ¹µ½ü48Ëü±ß¡×¤È¡ÖµëÍ¿½êÆÀ¹µ½ü55Ëü±ß¡×¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¶â³Û¤Ç¤¹¡£
¼Â¤Ï¡¢103Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¤â¡¢Ä¶¤¨¤¿Ê¬¤Î½êÆÀÀÇÎ¨¤Ï5¡ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤·¡¢Ç¯¼ý¤¬1Ëü±ßÄ¶²á¤·¤Æ104Ëü±ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢Ä¶¤¨¤¿1Ëü±ß¤Î5¡ó¡á500±ß¤òÀÇ¶â¤È¤·¤Æ»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Û¤«¤Ë¡¢½»Ì±ÀÇ10¡ó¡á1000±ß¡¢ÆÃÊÌÉü¶½ÀÇ2.1¡ó¡á10±ß¤Ç¡¢¹ç·×1510±ß²ÝÀÇ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ä¶¤¨¤¿1Ëü±ß¤Î¤¦¤Á¡¢8490±ß¤¬ËÜ¿Í¤Î¼ê¸µ¤Ë»Ä¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¼ê¼è¤ê¤ò¤â¤Ã¤ÈÁý¤ä¤½¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ê¤É¤¬´èÄ¥¤ê¡¢ÀÇ¶â¤Î¤«¤«¤é¤Ê¤¤¹µ½ü³Û¤òÁý¤ä¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤¬¡¢ÎáÏÂ7Ç¯1·î¤ËÁÌ¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ç¯ËöÄ´À°¤Ç¤âÊ§¤¤²á¤®¤ÎÀÇ¶â¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£48Ëü±ß¤À¤Ã¤¿´ðÁÃ¹µ½ü³Û¤¬58Ëü±ß¤Ë
¶ñÂÎÅª¤Ë¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤¹µ½ü¤¬Áý¤¨¤¿¤Î¤«¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
´ðÁÃ¹µ½ü¤Ï¡¢¿ÞÉ½1¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ï48Ëü±ß¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬¡¢´ðËÜÅª¤Ë10Ëü±ßÁý¤¨¤Æ¡¢58Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢µëÍ¿½êÆÀ¼Ô¤Ç¼ýÆþ¶â³Û¤¬200Ëü3999±ß°Ê²¼¤Ê¤é¡¢´ðÁÃ¹µ½ü¤ÏÂç¤¤¯Áý¤¨¤Æ96Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£200Ëü3999±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¤â¡¢850Ëü±ß¤Þ¤Ç¤Ï58Ëü±ß¤Î´ðÁÃ¹µ½ü¤Ë5Ëü±ß¤«¤é30Ëü±ß¤Î¾å¾è¤»¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÎáÏÂ7Ç¯¤È8Ç¯¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤¿Á¼ÃÖ¤Ç¡¢¿ÞÉ½1¤Î¤è¤¦¤ËÎáÏÂ9Ç¯¤«¤é¤Ï¡¢200Ëü3999±ß°Ê¾å¤Î¿Í¤Ï58Ëü±ß¤È¤Ê¤ê¡¢¾å¾è¤»¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¼ýÆþ¤¬2545Ëü±ßÄ¶¤Î¿Í¤Î´ðÁÃ¹µ½ü¤Ï¡¢½¾Íè¤Î48Ëü±ß¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£
´ðÁÃ¹µ½ü¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²ñ¼Ò°÷¤Ê¤ÉµëÎÁ¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¤µ¤é¤ËµëÍ¿½êÆÀ¹µ½ü¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ñ¼Ò°÷¤Ï¼«±Ä¶È¼Ô¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¼ýÆþ¤«¤é·ÐÈñ¤òº¹¤·°ú¤¯»ÅÁÈ¤ß¤¬ÉÔ½½Ê¬¤Ê¤Î¤Ç¡¢µëÍ¿½êÆÀ¹µ½ü¤È¤¤¤¦ÀÇ¶â¤ò°Â¤¯¤Ç¤¤ë¹µ½ü¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µëÍ¿½êÆÀ¹µ½ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¿ÞÉ½2¤Î¤è¤¦¤Ë190Ëü±ß°Ê²¼¤Ï65Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ç¯¼ý600Ëü±ß¤Ê¤é½êÆÀÀÇ¤ÏÇ¯´Ö18Ëü±ß¤Û¤É¸º
É½¤ò¸«¤Æ¤â¡¢¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¶ñÂÎÅª¤ËµëÎÁ¤Î³Û¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤É¤ì¤¯¤é¤¤»ÙÊ§¤¦¤Ù¤½êÆÀÀÇ¤Î¶â³Û¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤«¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
½êÆÀÀÇ¤Î·×»»¤Ç¤Ï¡¢¶èÊ¬¤¬¤«¤Ê¤êºÙ¤«¤¯Ê¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¤ª¤ª¤è¤½¤ÎÌÜ°Â¤È¤Ê¤ë³Û¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¯¼ý300Ëü±ß¡á½êÆÀÀÇ¤Ï 6Ëü±ß¤Û¤É¸º
Ç¯¼ý400Ëü±ß¡á½êÆÀÀÇ¤Ï 9Ëü±ß¤Û¤É¸º
Ç¯¼ý500Ëü±ß¡á½êÆÀÀÇ¤Ï 14Ëü±ß¤Û¤É¸º
Ç¯¼ý600Ëü±ß¡á½êÆÀÀÇ¤Ï 18Ëü±ß¤Û¤É¸º
¢£»Ò¤É¤â¤Î¥Ð¥¤¥È¤ÎÊÉ¤¬Äã¤¯¤Ê¤ë¡ÈÆÃÄê¿ÆÂ²ÆÃÊÌ¹µ½ü¡É¿·Àß
¤Þ¤¿¡¢´ðÁÃ¹µ½ü¤ÈµëÍ¿½êÆÀ¹µ½ü¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢ÎáÏÂ7Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖÆÃÄê¿ÆÂ²ÆÃÊÌ¹µ½ü¡×¤¬ÁÏÀß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç³ØÀ¸¤Ê¤É19ºÐ°Ê¾å23ºÐÌ¤Ëþ¤Î»Ò¤É¤â¤Ï¡ÖÆÃÄêÉÞÍÜ¿ÆÂ²¡×¤Ë³ºÅö¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÇ¯´Ö63Ëü±ß¤Î¹µ½ü¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤±¤ì¤É¡¢ÆÃÄêÉÞÍÜ¿ÆÂ²¤Ç¤¢¤ë»Ò¤É¤â¤ÎÇ¯´Ö½êÆÀ¤¬48Ëü±ß¡ÊµëÍ¿¼ýÆþ¤ÇÌó103Ëü±ß¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¡ÖÉÞÍÜ¹µ½ü¡×¤ÎÂÐ¾Ý¤«¤é¤Ï¤º¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢»Ò¤É¤â¤¬¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ê¤É¤Ç¤³¤Î´ð½à¤òÄ¶¤¨¤ë¼ýÆþ¤òÆÀ¤ë¤ÈÉÞÍÜ¹µ½ü¤¬0±ß¤Ë¤Ê¤ê¡¢·ë²Ì¡¢¿Æ¤Î¼ê¼è¤ê¤¬¸º¤ë¤È¤¤¤¦¡Ö103Ëü±ß¡ÊÇ¯¼ý¡Ë¤ÎÊÉ¡×¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤âÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤ÇÂç³Ø¤Ê¤É¤Î³ØÈñ¤ÎÃÍ¾å¤²¤ä¡¢À¸³èÈñ¤Î¹âÆ¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ð¥¤¥È¤ÇÆ¯¤«¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÎáÏÂ7Ç¯¤Ë¿·Àß¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡ÖÆÃÄê¿ÆÂ²¡×¶èÊ¬¡£Âç³ØÀ¸¤Ê¤É¤Î19ºÐ°Ê¾å23ºÐ°Ê²¼¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÉÞÍÜ¹µ½ü¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¹ç·×½êÆÀ58Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë»Ò¤É¤â¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÆÃÄê¿ÆÂ²¸þ¤±¤Ë¡¢¥Ð¥¤¥È¤ÇÂ¿¤á¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤âÀÇ¶â¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦Àß¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤¬¡ÖÆÃÄê¿ÆÂ²ÆÃÊÌ¹µ½ü¡×¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Î½êÆÀ¤¬48Ëü±ß¡ÊÇ¯¼ý103Ëü±ß¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ë¤ÈÉÞÍÜ¿ÆÂ²¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¿Æ¤ÎÀÇÉéÃ´¤¬7Ëü±ß¡Á13Ëü±ß¤Û¤É¡Ê¢¨¡ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆÃÄê¿ÆÂ²ÆÃÊÌ¹µ½ü¤ÎÁÏÀß¤Ë¤è¤ê¡¢ÎáÏÂ7Ç¯¤«¤é¤Ï»Ò¤É¤â¤Î½êÆÀ¤¬58Ëü±ß¡Á85Ëü±ß¡ÊµëÍ¿¼ýÆþ¤ÇÌó123Ëü±ß¡Á150Ëü±ß¡Ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤É¤ª¤ê63Ëü±ß¤Î¹µ½ü¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨Ê¿¶ÑÅª²ñ¼Ò°÷µëÍ¿¤Ç¡¢48Ëü±ß°Ê¾å½êÆÀ¤Î¤¢¤ë»Ò¤É¤â1¿Í
¤µ¤é¤Ë¡¢85Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¤â123Ëü±ß¡ÊµëÍ¿¼ýÆþ¤ÇÌó150Ëü±ß¡Á188Ëü±ß¡Ë¤Þ¤Ç¤ÏÃÊ³¬Åª¤Ë¹µ½ü³Û¤¬¸º³Û¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¿ÞÉ½3¡Ë¡£¤³¤¦¤·¤¿ÊÑ¹¹¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¤¬´ËÏÂ¤µ¤ì¡¢¿Æ¤ÎÀÇÉéÃ´¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»Ò¤É¤â¤¬°ìÄê¤Î½êÆÀ¤Þ¤Ç¥Ð¥¤¥È¤ò¹µ¤¨¤ëÉ¬Í×¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆÃÊÌ¹µ½ü¤Ï¡¢¿½¹ð¤·¤Ê¤¤¤ÈÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¥Ð¥¤¥È¤òÂ¿¤¯¤³¤Ê¤·¤Ê¤¬¤é´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂç³ØÀ¸¤Ê¤É¤Î»Ò¤É¤â¡Ê¢¨¡Ë¤¬¤¤¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢Ëº¤ì¤º¤Ë¶ÐÌ³Àè¤Ë¡ÖµëÍ¿½êÆÀ¼Ô¤ÎÆÃÄê¿ÆÂ²ÆÃÊÌ¹µ½ü¿½¹ð½ñ¡×¤òÄó½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Ç¼ÀÇ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¿Æ¤ÎÇ¯¼ý¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿½¹ð¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀÇ¶â¤¬Ìó7Ëü±ß¡Á17Ëü±ß°Â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨À¸·×¤ò°ì¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»Ò¤Ç¡¢É¬¤º¤·¤âÆ±µï¤·¤Æ¤¤¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤
Îã¤¨¤Ð¡¢¿Æ¤ÎÇ¯¼ý600Ëü±ß¤Ç¡¢ÆÃÄê¿ÆÂ²¤Ç¤¢¤ë»Ò¤É¤â¤ÎÇ¯¼ý¤¬125Ëü±ß¡Ê¹ç·×½êÆÀ58Ëü°Ê¾å85Ëü±ß°Ê²¼¡Ë¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¿Æ¤Î¸ºÀÇ³Û¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú¿Æ¤ÎÇ¯¼ý600Ëü±ß¤Î¥±¡¼¥¹¡Û
¡½êÆÀÀÇ¡§¡¡¡ÊÆÃÄê¿ÆÂ²ÆÃÊÌ¹µ½ü¡Ë63Ëü±ß¡ß20¡ó¡Ê¿Æ¤ÎÇ¯¼ý¤Î½êÆÀÀÇÎ¨¡Ë¡á12Ëü6000±ß
¢½»Ì±ÀÇ¡§¡¡¡ÊÆÃÄê¿ÆÂ²ÆÃÊÌ¹µ½ü¡Ë45Ëü±ß¡ß10¡ó¡ÊÉ¸½àÀÇÎ¨¡Ë¡á4Ëü5000±ß
¡¡Ü¢¡á17Ëü1000±ß¡ÊÇ¯³Û¡Ë¸ºÀÇ
Ç¯ËöÄ´À°¤Î½ñÎàÄó½Ð¤¬¤Þ¤À¤Î¿Í¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤ê³ÎÇ§¤·¤Æ¿½ÀÁ¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£¤¹¤Ç¤ËÄó½ÐºÑ¤ß¤Î¿Í¤Ç¡¢¤¦¤Ã¤«¤êÆÃÄê¿ÆÂ²ÆÃÊÌ¹µ½ü¤Î¿½¹ð¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¡¢¤¹¤°¤Ë¶ÐÌ³Àè¤ËºÆ·×»»¤ò¿½¤·½Ð¤ë¤«¡¢ÍèÇ¯2·î16Æü¤«¤é3·î15Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ë¼«Ê¬¤Ç³ÎÄê¿½¹ð¤ò¤·¤Æ¡¢Ê§¤¤¤¹¤®¤¿Ê¬¤Î´ÔÉÕ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼«Ì±ÅÞ¤¬¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢º£¸å¤ÏÍ¿ÌîÅÞ¤Î¶¨µÄ¤ÎÃæ¤Ç¤µ¤é¤Ë¡ÖÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¡×¤¬Äã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
²®¸¶ Çî»Ò¡Ê¤ª¤®¤ï¤é¡¦¤Ò¤í¤³¡Ë
·ÐºÑ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È
1954Ç¯¡¢Ä¹Ìî¸©À¸¤Þ¤ì¡£·ÐºÑ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¿·Ê¹¡¦»¨»ï¤Ê¤É¤Ë¼¹É®¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥é¥¸¥ª¤Î¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÉý¹¤¯³èÌö¡£Æñ¤·¤¤·ÐºÑ¤ÈÊ£»¨¤Ê¤ª¶â¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÀ¸³è¤ËÂ¨¤·¤¿¿È¶á¤Ê»ëÅÀ¤«¤é¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¡£¡ÖÃæÎ®°Ê¾å¤Ç¤âÇËÃ¾¤¹¤ë´í¤Ê¤¤²È·×¡×¤Ë·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿Ãø½ñ¡Ø±£¤ìÉÏº¤¡Ù¡ÊÄ«Æü¿·½ñ¡Ë¤Ï¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤Ë¡£¡ØÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È°ìÀ¸¥Ð¥«¤ò¸«¤ë ¥Þ¥¤¥Ê¥«¡¼¥É¤ÎÂçÌäÂê¡Ù¡ÊÊõÅç¼Ò¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø5¥¥íÁé¤»¤¿¤é100Ëü±ß¡Ù¡Ø65ºÐ¤«¤é¤Ï¤ª¶â¤Î¿´ÇÛ¤ò¤ä¤á¤Ê¤µ¤¤¡Ù¡Ê¤È¤â¤ËPHP¿·½ñ¡Ë¡¢¡ØÇ¯¶â¤À¤±¤Ç½½Ê¬Êë¤é¤»¤Þ¤¹¡Ù¡ÊPHPÊ¸¸Ë¡Ë¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£
¡Ê·ÐºÑ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È ²®¸¶ Çî»Ò¡Ë