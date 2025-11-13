「エイブル トライアウト ２０２５」（１２日、マツダスタジアム）

日本プロ野球選手会が主催した「エイブルトライアウト２０２５〜挑め、その先へ〜」が１２日、マツダスタジアムで行われ、３８人が参加した。選手会主催として初開催で、ファンや関係者ら４１７４人が来場。前広島・松山竜平外野手（４０）は全８打席中３安打。本拠地としてプレーしてきたマツダスタジアムで健在ぶりをアピールした。

大歓声が起こった。参加者最年長のベテランは、第１打席で右前にポトリと落とし、第３、７打席は中前打。「１本目でヒットが出たので乗っていけました」。最終打席では自身の応援歌を歌うファンも。「多くのファンの方が集まってうれしかった」と感謝した。

まだプレーできる自負がある。戦力外通告を受けたのは１０月１日だった。今季は最終戦の１試合のみ出場。現役引退もよぎったが、「不完全燃焼に終わったので頑張ってみようかと」とトライアウト参加を決断した。

２００７年度大学生・社会人ドラフト４位で広島へ入団してから今季まで１８年間プレー。今後はＮＰＢ球団でのプレーが第１希望だ。ただ、独立リーグなどでの現役続行も視野に入れる。「どこに行っても僕はやるだけ」。もうひと花咲かせる。