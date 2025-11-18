今年のトライアウトには、2021年のドラフトで1位指名を受けたソフトバンクの風間球打、阪神の森木大智が参加していた。ふたりは横浜DeNAの小園健太と共に「高校BIG３」と称され、将来を嘱望された逸材だった。2021年のドラフトでソフトバンクから１位指名を受けた風間球打photo by Nisida Taisuke【ふたりのドラ１右腕が戦力外に】風間はノースアジア大明桜のエースとして、高校３年時に甲子園に出場。秋田大会では最速157キ