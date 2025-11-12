¤´°äÂÎ¤òÎî°Â¼¼¤Ë±¿¤Ö¥Ð¥¤¥È¡Ö»þµë¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö£±Æü¤Ë¤´Âº´é¤ò£³¡¢£´ÂÎ¡×¾¾±¢»ûÂÀÍ¦¡Ö¸åÆ¬Éô¤«¤é·ì¤¬¥Ü¥¿¥Ü¥¿¡Ä¤È¤«¡×
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÀéÄ»¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¢¥ï¡¼¡×¤¬£±£²Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ÀéÄ»¡¦Âç¸ç¡¢¥Î¥Ö¡¢¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡¦ßÀ²ÈÎ´°ì¡¢»³Æâ·ò»Ê¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ï¤Ä¤é¤¤¤èÂç¾Þ¡×¡£¤Ú¤³¤Ñ¡¦¾¾±¢»ûÂÀÍ¦¤ÏÁòµ·²°¤Ç¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò²óÁÛ¡£¡Ö¤´°äÂÎ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¾±¢»û¤Ï¡ÖÎã¤¨¤Ð¤ªÁò¼°¤Çº×ÃÅ¤Ã¤Æ¡¢¤ª²Ö¤Îº×ÃÅ¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¢¤ì¤ò°ì½ï¤Ë¤ª²Ö²°¤µ¤ó¤Èºî¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡£¤½¤ì¤³¤½¡¢¼°¾ì¤ÇºÇ¸å¤Ë¤ª²Ö¤ò´½¤ËÆþ¤ì¤ë¤È¤¡¢¡Ø¤ª²Ö¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤Ã¤Æ¤ªËß¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤ï¤Ã¤¿¤ê¡×¤È½Ò²û¡£
¡¡¡Ö»þµë¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£Æüµë¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢£±£²£°£°£°±ß¤Ï³Î¼Â¤Ë±Û¤¨¤Æ¡£¤¢¤È¡¢ÉÂ±¡¤Î½ÉÄ¾¶ÈÌ³¤È¤«¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÉÂ±¡¤Ç¤ªË´¤¯¤Ê¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤òÎî°Â¼¼¤Ë±¿¤Ö¥Ð¥¤¥È¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤Ç¡¢¤¤¤ÞË´¤¯¤Ê¤é¤ì¤¿´µ¼Ô¤µ¤ó¤ò¡¢Îã¤¨¤Ð»ö¸Î¤È¤«¤Ç±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¤¿¿Í¤È¤«¤â¡£¤´°äÂÎ¤Î²¼¤Ë¥¹¥Ã¤È¼ê¤òÆþ¤ì¤Æ¡£¼êÁ°¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë¡£¾è¤»¤ë¤È¤¤â¸åÆ¬Éô¤«¤é·ì¤¬¥Ü¥¿¥Ü¥¿¡Ä¤È¤«¡×¤È²óÁÛ¡£
¡¡¡ÖË»¤·¤¤¤È¤¤Ï¡Ê£±Æü¤Ë¡Ë£³²ñ¾ì¤°¤é¤¤²ó¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢½ÉÄ¾ÌÀ¤±¤ÇÁòµ·¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤Ç¡£¤´Âº´é¤ò£³¡¢£´ÂÎ¸«¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£