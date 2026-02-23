2026年2月14日配信の報道番組『ABEMA Prime』で、社民党副党首・ラサール石井参院議員とお笑いコンビ「ぺこぱ」の松陰寺太勇さんが、日本の防衛政策をめぐって激論を交わしたことが話題となった。「オレたちひょうきん族」、「クイズの帝王」として人気松陰寺さんが中国の軍拡や北朝鮮の核実験といった「現実的脅威」に社民党が触れていない点を指摘するのに対し、ラサール氏は日本側が「敵まで届くミサイルを配備している」と主張