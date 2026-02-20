防衛政策をめぐる議論お笑いコンビ・ぺこぱの松陰寺太勇が、ABEMAの討論番組「ABEMA Prime」に出演し、参院議員でタレントのラサール石井との防衛政策をめぐる議論において、一歩も引かずに自分の意見を述べたことが話題を呼んでいる。【ラリー遠田／お笑い評論家】＊＊＊【実際の写真】集まったのはたった20人…ガランとした大森駅前で必死に声を張る「ラサール石井」ラサール石井は社民党副党首の立場から、自民党の安全保