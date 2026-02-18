お笑いコンビ・ぺこぱの松陰寺太勇が13日、AbemaTVの報道番組「ABEMA Prime」に出演。番組の冒頭で、社民党副党首・ラサール石井参院議員を前に「やっぱり社民党はちょっと今後、まぁ、あまりいい未来は見えないなという風には僕は思ってて」と吐き捨て、話題を集めている。 衆院選で自民党が歴史的勝利を収めた一方で、社民党は初の議席数ゼロという惨敗を喫した。そんな中、同番組にはラサール氏がゲストとして登場