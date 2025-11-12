広瀬すず＆宮崎あおいのマック新CM、実の姉妹のような“仲良し”ぶりさらにアップ
女優の広瀬すず（27歳）と宮崎あおい（39歳）が“仲良し姉妹”を演じるマクドナルドの新CM「マックフルーリー『寄り道マック ホリデーの寄り道』篇」が、11月18日より放映を開始する。2人が姉妹役を演じるのは今回が4作目。
ホリデーシーズンの買い物を終え、バスで帰宅中の広瀬すずと宮崎あおいの仲良し姉妹。広瀬の提案で降車ボタンを押して向かったのはマクドナルド。店内で期間限定の「マックフルーリー 苺 オレオ クッキー」をぐるぐるとかき混ぜて、PUFFYの名曲「これが私の生きる道」本人歌唱の替え歌を口ずさみながら、今だけの“ホリデーマックフルーリー”を“寄り道マック”で姉妹仲良く楽しむ様子を描いた。2人が演じている姉妹の子ども時代を想起させるやりとりにも注目だ。
また、同日から広瀬、宮崎が登場する新CM「寄り道マック『いい日で終わるぞ』篇」も放映開始。今までの“寄り道マック”のポップな雰囲気とは異なり、広瀬と宮崎の演技力が堪能できるワンカット映像を用いたCMとなっている。
今年4月に放送した1作目でも、マクドナルドのCMでの初共演を感じさせない見事なコンビネーションを披露した広瀬と宮崎。2人の“仲良し姉妹”ぶりは回を増すごとにレベルアップし続けており、撮影現場でも「実の姉妹と言っても疑う人がいないのでは？」と囁かれるほどだった。
