¡¡°¦ÃÎ¸©ÈþÉÍÄ®µÄ²ñ¤ÏÄ®¿¦°÷¤¬¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥«¥¹¥Ï¥é¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤·¤ÆÃËÀÄ®Ì±£±¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Â»³²Çå½þ£´£°£°Ëü±ß¤Î»ÙÊ§¤¤¤òµá¤á¤ÆÄóÁÊ¤¹¤ëµÄ°Æ¤òÄ®µÄ²ñ¤ËÄó½Ð¤·£±£±Æü¡¢Á´²ñ°ìÃ×¤Ç²Ä·è¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥«¥¹¥Ï¥é¤òÍýÍ³¤Ë¼«¼£ÂÎ¤¬½»Ì±¤òÁÊ¤¨¤ë¤Î¤ÏÄÁ¤·¤¤¥±¡¼¥¹¤Ç¡¢°ìÂÎ²¿¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤«¡£
¡¡Ä®¤¬ÄóÁÊ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï£¶£°Âå¤ÎÃËÀ¤Ç¡¢ÃËÀ¤¬¶áÎÙ½»Ì±¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Î²ò·è¤ä·úÊª¤ÎÂÑ¿Ì²½¤Ë´Ø¤¹¤ëÊä½õ¶â¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²áÅÙ¤ÊÍ×µá¤òÁë¸ý¤äÅÅÏÃ¤Çµá¤áÂ³¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Â»³²Çå½þ£´£°£°Ëü±ß¤ÏÃËÀ¤ÎË¸³²¹Ô°Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¿¦°÷¤ÎµëÍ¿³Û¤«¤é»»½Ð¡£º£¸å¤â¥«¥¹¥Ï¥é¹Ô°Ù¤ò¤ä¤á¤ë¤è¤¦Æ¯¤¤«¤±¡¢²þÁ±¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÄóÁÊ¤¹¤ëÊý¿Ë¤À¡£
¡¡ÃËÀ¤Ë¤è¤ë¥«¥¹¥Ï¥é¹Ô°Ù¤Ïº£Ç¯£´·î¤«¤é£±£±·î¤Þ¤Ç¤Ë£¸£°£°·ï°Ê¾å³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë£²£°£±£¹Ç¯º¢¤«¤é¥«¥¹¥Ï¥é¹Ô°Ù¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¤é¶Ã¤¤À¡£
¡¡Ä®Ã´Åö¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¼ç¤ËÁë¸ý¤äÅÅÏÃÂÐ±þ¤Ê¤É¤ÇÄ¹»þ´Ö¹´Â«¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡Ø¥Ð¥«¡Ù¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿Ë½¸À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¤Ï³«¼¨ÀÁµá¤Ê¤ÉÉÔÅöÍ×µá¤Ç¤¹¡£ÅÅÏÃ¤Ï¤Û¤ÜËèÆü¤Ç£±Æü¤Ë²¿ÅÙ¤â¤«¤±¤Æ¤¤¿¤ê¡¢½µ¤Ë²¿ÅÙ¤â¡ÊÁë¸ý¤Ë¡ËÍè¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÆâ¾ð¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÃËÀ¤Î¥«¥¹¥Ï¥é¹Ô°Ù¤ÏÌò¾ì¤Î¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÉô½ð¤Ç³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÆÃÄê¤Î¿¦°÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ìò¾ìÁ´ÂÎ¤Î¿¦°÷¡££²£°£°¿Í¤°¤é¤¤¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤«¤«¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿¦°÷¤ÎÊý¤¬¾¯¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤¼¡¢¤³¤ÎÃÊ³¬¤ÇÄóÁÊ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡ÖÊÛ¸î»Î¤µ¤ó¤ÈÁêÃÌ¤·¤Æ¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È²óÅú¡£¼«¼£ÂÎ¤¬½»Ì±¤òÁÊ¤¨¤ë¥Ï¡¼¥É¥ë¤Î¹â¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤·¡¢ÂÐ±þ¤ÎÆñ¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡²Ì¤¿¤·¤ÆºÛÈ½¤Î¹ÔÊý¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡£
