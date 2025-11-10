【スタバ新作】バリスタがいれる“スープチーノ”登場 トリュフ香る新感覚カプチーノ風スープ
スターバックスがこの冬、カプチーノのようにバリスタが一杯ずつ丁寧にいれるスープ“スープチーノ”を提案する。第1弾となる『トリュフ スープチーノ』が、14日より全国の店舗（一部除く）に登場する。寒い季節にぴったりの、ふわふわスチーム仕立てのスープが登場だ。
【画像】福袋には⋯1000個限定、ラインストーンが輝く“特別仕様”タンブラーも
“スープチーノ”は、きめ細やかにスチームしたフォームミルクを使ったカプチーノ仕立てのスープ。スターバックスのバリスタが一杯ずつ丁寧に仕上げることで、驚くほどなめらかな口当たりと軽やかな飲み心地を実現した。ちょっと小腹がすいたときや一息つきたいとき、朝の時間をゆっくり過ごしたいときに楽しめる新しい一杯として提案されている。
今回発売される『トリュフ スープチーノ』は、黒トリュフの香りにマッシュルーム、ポルチーニ茸を合わせ、焦がしベーコンや野菜のブイヨンで深みを加えたリッチな味わいが特徴。ふわふわのフォームミルクがやさしく包み込み、芳醇なきのこの香りとコクのある旨みが広がる。ショートサイズのみの提供ながら、満足感の高い仕上がりになっているという。さらに、ミルクはソイ、オーツ、アーモンドなどへのカスタマイズも可能で、それぞれ異なる風味を楽しめる。
同日からは、モーニングサービスも新たに「Good Start Morning」としてリニューアル。対象のビバレッジとフードを同時購入すると、店内価格で40円、持ち帰りで39円の値引きが受けられる。対象メニューには『トリュフ スープチーノ』のほか、『ブリュード コーヒー』『カフェ ミスト』『スターバックス ラテ』（ソイ、オーツ、アーモンドミルク、ディカフェ含む）などが並ぶ。フードは『ベーコンエッグチーズ ベーグルサンド』や『あらびきソーセージパイ』『シュガードーナツ』など、朝にぴったりのラインナップだ。
「Good Start Morning」は12月25日までの予定で、各店舗のオープンから午前11時まで実施される。スターバックスは「スープチーノをはじめとする新しいモーニング提案で、心も体もあたたまる朝の時間を届けたい」としている。
◆ 商品概要
『トリュフ スープチーノ』 Shortサイズのみ
＜持ち帰り＞491円 ＜店内＞500円
販売期間：2025年11月14日（金）〜
取り扱い店舗：全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）
