ドーナツチェーン『ミスタードーナツ』に人気のドーナツが帰ってきた。6月3日から販売されるのは「もっちゅりん」全3種。いったいどんな商品なのか。もっちゅりん弾力×やわらかのもっちゅり食感って？6月3日発売「もっちゅりん」とは、2025年の『ミスド』55周年を記念して初登場した、“もっちゅり食感”が特長のドーナツだ。手に取った時の独特のやわらかさに加え、ひとくち食べた瞬間の弾力のある食感とやわらかい食感を同時