ミスタードーナツが6月3日から発売を予定している人気商品「もっちゅりん」。【写真】ミスド『もっちゅりん』大人気すぎて異変が起きた公式“注文ページ”2025年、ミスタードーナツ55周年を記念して初登場した“もっちゅり食感”が特長のドーナツだ。フレーバーは昨年に続いて「もっちゅりんきなこ」「もっちゅりんみたらし」に加え、今回は「もっちゅりんいちご」が初登場し、3種類に。ネットでの事前予約の開始日となった5