「不二家 生ドーナツを発売する、、、だと？ 楽しみすぎる！！！」【写真】「ミルキー味から試したい」話題沸騰の『不二家の生ドーナツ』「不二家の生ドーナツ。。。 ありそうでなかった！ぜったいおいしい！！」と期待の声がSNSで上がったのは、不二家から新商品『不二家の生ドーナツ』3種類が6月1日に発売されるというニュース。なぜ「生」ドーナツ？米油で揚げ、空気を含ませるように仕上げたほどよい弾力のあるドーナツ生