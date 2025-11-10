楽しい野球に疑問視「僕は気持ち悪くて」

マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクターのイチロー氏が8日、9日の2日、新潟・中越高で指導を行った。高校球児からの質問に答える中で、「到底理解できなくて、強めに言うと嫌い」と語った言葉があった。

シーズン最多262安打、日米4367安打など数々の偉業を成し遂げてきたイチロー氏。現役生活28年間の中で、理解できない感覚があるという。それは、「楽しむ」ということだった。

イチロー氏が「楽しい」と感じていたのは高卒でプロ入りしてから3年間だった。「やればやるほど、うまくなれる瞬間。高校の時、さぼっていたから（笑）。いろんなことを学んだ。プランがあって、そこに向かっていく手応えがあった時は楽しかった」と振り返る。ただ、当時はまだプロで好結果を残していない時代。「レギュラーになったのが3年目。給料も安くて、責任感もない」。ただ、年俸が上がり、責任が伴えば、立場は変わった。「そういう楽しさは全くなくなりました」と語った。

現在では楽しい野球を掲げる高校も少なくない。それに対し、イチロー氏は疑問を呈する。「最近の楽しもうよ、という感覚が高校生にも出てきている。僕は気持ち悪くて。楽しいのは先にある」と話す。続けて「鍛錬を重ねて、結果が出る充実感が楽しいです。楽しむというのが、僕は到底理解できなくて、強めに言うと嫌いな言葉。そうなるために、だいぶ苦しむ」と話した。

そんな中、一番嬉しかった瞬間があるという。それは2019年3月、東京ドームで行われた、アスレチックスとの開幕シリーズ第2戦の引退試合だった。「プロに入ると、360度応援してもらえない、敵（チームのファン）もいるから。引退試合だけは360度応援してもらって、一番うれしかった瞬間」。続けて「あれに変わるものはない。踏ん張って良かったなと思う。次（のステージに）にさっと入れた。あの瞬間がなかったら、これ（毎年の高校生指導）ができていたかも疑問」と懐かしそうに話した。（Full-Count編集部）