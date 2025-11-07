Stray Kids¥ê¥Î¡õ¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¡õ¥¢¥¤¥¨¥ó¤¬Çú¥¤¥±¤¹¤®¡ªËö¤Ã»Ò¡Ü·»µ®¤¿¤Á¤Î¡ÈºÇ¶¯¥È¥ê¥ª¡É¤Î¥¯ー¥ë¥ªー¥é¤Ë¥Õ¥¡¥óÇ®¶¸
Stray Kids¡Ê¥¹¥È¥ì¥¤¥¥Ã¥º¡Ë¤Î¸ø¼°X¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¡¢Lee Know¡Ê¥ê¥Î¡Ë¡¢Hyunjin¡Ê¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¡Ë¡¢I.N¡Ê¥¢¥¤¥¨¥ó¡Ë¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¡¦¥ê¥Î¡¦¥¢¥¤¥¨¥ó¤ÎÃçÎÉ¤·3¥·¥ç¥Ã¥È¡ÚÆ°²è¡Û»ÍÎØ¥Ð¥®ー¤Ç¥ª¥Õ¥íー¥ÉÁö¹Ô¡ª¡ØRACHA LOG¡ÙEp.13
¢£¹õ¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤Î¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¤¬¼«»£¤ê¤·¤¿¥ê¥Î¤È¥¢¥¤¥¨¥ó¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È
ËÜÅê¹Æ¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤¬2～3¿Í¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢¤Þ¤ë¤ÇµÙÆü¤ò³Ú¤·¤à¤è¤¦¤Ë²á¤´¤¹ÍÍ»Ò¤ò¼ý¤á¤¿¿Íµ¤Vlog¥·¥êー¥º¡ØRACHA LOG¡ÙEp.13¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤À¡£
¹õ¤Î¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤Ë¥µ¥ó¥°¥é¥¹»Ñ¤Î¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¤¬¼«»£¤ê¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥Î¤¬¥Óー¥Ëー¤«¤éÀÄ¶ä¤ÎÈ±¤ÈÃ¼Àµ¤Ê´éÎ©¤Á¤ò¤Î¤¾¤«¤»¡¢¥¥ã¥Ã¥×¤òÈï¤Ã¤¿¥°¥ëー¥×¤Î¥Þ¥ó¥Í¡ÊºÇÇ¯¾¯¡Ë¥¢¥¤¥¨¥ó¤Ï¥Ôー¥¹¤ÈËË¤ò»Øº¹¤¹¥Ýー¥º¡£É½¾ð°ã¤¤¤Î2Ëç¤¬ÊÂ¤Ó¡¢3¿Í¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¡£
º£²ó¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥Î¡¢¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¡¢¤½¤·¤ÆËö¤Ã»Ò¤Î¥¢¥¤¥¨¥ó¤Î3¿Í¤¬¡¢¥ª¥Õ¥íー¥É¤òÁö¤ëATV¡Ê»ÍÎØ¥Ð¥®ー¡Ë¤ËÄ©Àï¡£·Ð¸³¼Ô¤È¤·¤ÆÍ¾Íµ¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÁö¹Ô¤ò³Ú¤·¤à¥ê¥Î¡¢Ì¤·Ð¸³¤Ê¤¬¤é²Î¤ò¸ý¤º¤µ¤ß¤Ä¤Ä·Ú²÷¤Ë¥É¥é¥¤¥Ö¤¹¤ë¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¡¢¤½¤·¤Æ½ª»Ï¶ÛÄ¥µ¤Ì£¤Î¥¢¥¤¥¨¥ó¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ³Ê¤¬¤Ë¤¸¤à±¿Å¾¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë»×¤ï¤º¾Ð¤ß¤¬¤³¤Ü¤ì¤ëÆâÍÆ¤À¡£Áö¤ê½ª¤¨¤¿¸å¡¢¥ê¥Î¤¬¡Ö¥¢¥¤¥¨¥óÃÙ¤¹¤®¤À¤¾¡×¤È¤«¤é¤«¤¦¾ìÌÌ¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¾ï¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤¤È¡×¤È°ÂÁ´±¿Å¾¤ò¿´¤¬¤±¤ë¥¢¥¤¥¨¥ó¤Ë¡¢¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤¤¤¾¤½¤Î»ÑÀª¤À¡ª¡×¤È¸À¤¤¡¢¥ê¥Î¤â¡Öµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¿¤è¤Í¡×¤È¥Õ¥©¥íー¤ò¡£Í¥¤·¤¯À¼¤ò¤«¤±¤ë·»¤¿¤Á¤Î»Ñ¤Ë¤Û¤Ã¤³¤ê¤È¤·¤¿¶õµ¤¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥ª¥Õ¥íー¥ÉÁö¹Ô¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢¿©»ö¥¿¥¤¥à¤Ø¡£¡ÖÀÎ¤ÎÊý¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡×¡Ê¥¢¥¤¥¨¥ó¡Ë¤È¶Ê¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢Ä©Àï¤·¤¿¤¤¿·¤·¤¤´ë²è¤ä¡¢Îý½¬À¸»þÂå¤Î»×¤¤½ÐÏÃ¤Ê¤É¥Èー¥¯¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¥ê¥Î¤È¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¤Î¥¢¥¤¥¨¥ó¤ò¤«¤ï¤¤¤¬¤ëÍÍ»Ò¤¬¤Û¤Û¤¨¤Þ¤·¤¤¡¢²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤Ê´Ø·¸À¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë±ÇÁü¤À¡£
SNS¤Ç¤Ï¡Ö¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Î¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¤Î¥¤¥±¥á¥ó¤Ö¤ê¤ä¤Ð¤¤¡×¡Ö¥ê¥Î¤µ¤ó¡¢¼Ì¿¿¤Î¥Ó¥¸¥å¥¿¥¤¥×¤¹¤®¤ë¡×¡Ö½ª»Ï¥¬¥Á¥¬¥Á¤Ê¥¢¥¤¥¨¥óº£Æü¤âÀ¤³¦°ì¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥¤¥¨¥Ë¤ò¤«¤ï¤¤¤¬¤ë·»¤Õ¤¿¤êºÇ¹â¡×¡ÖÁö¤ê¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ³Ê¤Ç¤¹¤®¤Æ¤Æ°¦¤·¤¤¡×¤Ê¤ÉÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£