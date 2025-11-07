見た目は初代、中身は最新EVに！

ルノーは2025年11月6日、新型コンパクトEVの「トゥインゴ E-テック エレクトリック」を本国フランスで発表しました。

【懐かしいけど未来的？】これが新型「トゥインゴ」です（写真で見る）

4代目トゥインゴとなる新型は、1992年にデビューした初代トゥインゴのデザインをリメイクした、レトロモダンなデザインを採用しました。この初代トゥインゴは、日本の軽自動車であるホンダ「トゥデイ」（1985年発売）が外観のモチーフとも言われており、個性的な半円形のヘッドライトをはじめ、かわいらしいデザインで日本でも人気となりました。

その一方、パワートレインは完全なバッテリー式電気自動車（BEV）へと転換しました。ボディサイズは全長3789mm×全幅1720mm×全高1491mmとコンパクトながら、モーター出力は60kW、航続距離は最大で263km（国際基準のWLTPモード計測）であると発表しています。

生産はスロベニアの工場で行われる予定で、現地での本体価格は2万ユーロ（日本円で約354万円）未満を目指します。ヨーロッパでの発売時期は、2026年初頭ごろの計画です。日本では2023年に3代目トゥインゴの正規輸入販売が終了していることもあり、今後は日本市場への投入も期待されます。