「北朝鮮のユニはどこで買える？」前回覇者と初出場国が激突！ U-17女子W杯のファイナリストに脚光「タイトルは防衛されるだろう」
モロッコで開催されているU-17女子ワールドカップでファイナリストが決まった。
現地11月５日に準決勝の２試合が開催。最多優勝回数（３回）を誇り、前回覇者の北朝鮮はブラジルに２−０で快勝し、初出場のオランダはメキシコを１−０で破った。
大会の公式アカウントがトーナメント表を公開。各国ファンからは次のような声があがった。
「タイトルは防衛されるだろう」
「北朝鮮が勝ちそう。他国を凌駕する実力」
「北朝鮮のユニホームはどこで買える？」
「ユーロ王者が優勝するにはチャンピオンを倒さないと」
「オランダにとっては凄い大会に！」
北朝鮮が連覇で４度目の優勝を飾るか、オランダが初出場で初優勝の快挙を成し遂げるか。世界一をかけて現地８日に両者が激突。この一戦の前にブラジル対メキシコの３位決定戦が行なわれる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「最大の番狂わせ」「歴史的な大勝」優勝候補イングランドが初戦でまさかの０−３惨敗で世界騒然！「茫然とさせた」【U-17W杯】
現地11月５日に準決勝の２試合が開催。最多優勝回数（３回）を誇り、前回覇者の北朝鮮はブラジルに２−０で快勝し、初出場のオランダはメキシコを１−０で破った。
大会の公式アカウントがトーナメント表を公開。各国ファンからは次のような声があがった。
「タイトルは防衛されるだろう」
「北朝鮮が勝ちそう。他国を凌駕する実力」
「北朝鮮のユニホームはどこで買える？」
「ユーロ王者が優勝するにはチャンピオンを倒さないと」
「オランダにとっては凄い大会に！」
北朝鮮が連覇で４度目の優勝を飾るか、オランダが初出場で初優勝の快挙を成し遂げるか。世界一をかけて現地８日に両者が激突。この一戦の前にブラジル対メキシコの３位決定戦が行なわれる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「最大の番狂わせ」「歴史的な大勝」優勝候補イングランドが初戦でまさかの０−３惨敗で世界騒然！「茫然とさせた」【U-17W杯】