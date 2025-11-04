《Happy Halloween ユニバにいってきたよ 第一弾ハロウィンコスは魔女とキャットウーマン》

そんな一文とともに、ユニバーサルスタジオジャパン（USJ）でのコスプレ写真をSNSに公開した、50代女性の投稿が、Xで注目を集めている。

「投稿主は、54歳女性のインフルエンサーとして知られるTOMOKOさんです。Instagramのプロフィールには《大人女性の上質ライフをPR》と書いてあるように、日ごろから、食事や旅を楽しんでいる投稿が多く見られます。

この日は、女性グループ6人でUSJを訪れたようで、全員が太ももを露出させているコスプレ姿で撮った複数の写真のほか、動画もアップ。ほかの女性たちも50代のグループと思われます。

魔女とキャットウーマンのコスプレで写真におさまる6人は若々しく、一見、とても50代には見えませんが、彼女たちの“コスプレUSJ”は『是か否か』的な議論が飛びかう展開となっています」（スポーツ紙記者）

Xのコメント欄には、

《子育てもひと段落して自分の好きなこと楽しんでるんでしょう。過度な露出・下品な振る舞いさえしていなければむしろ元気で良いでしょう。経済も回してくれるし。人のする事にｲﾁｲﾁけちつけるな》

などと、彼女たちに共感を寄せる声も多くある一方で、

《母親がこれしてたらシンプルにドン引き 本人たちが楽しいならいいけど周りは失笑だと思う》

《スタイル良くてキレイだよね 多分若い時からチヤホヤされてたと思うんだけど、50超えても承認欲求が満たされないんだな…としか思えなかった》

など、批判的な意見も複数あって、議論が百出している状況だ。

「彼女たちに心ない声を寄せるユーザーは、“50代にもなって”ということが言いたかったのでしょうが、賛否両方の意見が飛びかう状況を観ていると、最近、話題となったばかりの飯島直子さんの日清『ピルクル エイジングライフ』のCMを思い起こさせます。

飯島さんのCMは『飯島直子です。57歳です』という自己紹介に始まり、続けて『“いい歳して”って言うけど、あれって何歳のことなんでしょ? 40? 50?』と問いかけたあと、学校の制服姿の飯島さんが笑顔で縄跳びを跳びながら、『いくつになっても自分っていいなと思えるのが、ホントの“いい歳”なんじゃないですか?』と、ポジティブなメッセージを投げかけるという内容です。まさに、この問いかけの意味を考えさせられます。

実際、今回の彼女たちに対しても、コメント欄には《50代になっても集まって楽しめる友達が居るって羨ましいと思う》という声も複数、あるように、本人たちが楽しんでいて、周囲に迷惑をかけていなければ文句を言われる筋合いはない、という意見が多いようです」（前出・スポーツ紙記者）

満面の笑みを浮かべたコスプレ写真を見て、元気をもらった同世代も多いはずだ。