人気のあるYouTuberでも家賃を延滞する？ どんな人が延滞するのか、家賃保証会社の管理（回収）担当者が語る【著者インタビュー】
【漫画】本編を読む
もし部屋の家賃が払えなくなったら、そのときは2つの選択肢しかない--。『出ていくか、払うか 家賃保証会社の憂鬱』（鶴屋なこみん、原案協力：0207/KADOKAWA）は、部屋の家賃を滞納した人の賃料を立て替え、その立て替え分を督促する家賃保証会社の管理（回収）担当者の仕事を追ったコミックエッセイだ。取り立てに向かうと契約者がご遺体になっていることもあれば、テレビでよく見る芸能人からひどい文句をぶつけられることも…。さまざまな理由で家賃を滞納する人たちのマンガを読んでいると、“一歩間違えれば自分も債務者になるのでは…”という恐怖が頭をかすめる。原案は「カクヨム」で家賃保証会社の実態を告白してきた0207さん。「過酷な業務によるストレスを解消するために書き始めた」という本人に、家賃を管理（回収）する仕事のディープな日常を聞いた。
--さまざまなタイプの延滞客が登場するので、“明日は我が身だ”と身が引き締まりました。自分は延滞客になりたくないと思う読者が大半だと思いますが、病気、事故、雇い止め…。自分の身にいつ何が起こるのかわかりませんよね。
0207：じつは、家賃保証会社もストレスが多い仕事なので、回収をしている側で、延滞客以上に借金を背負っている人も結構いますからね。延滞客のおじさんを多重債務者のおじさんが督促してるとか、珍しくもない。僕が以前に働いていた消費者金融もそうですよ。
--何がどうなるかわかりませんね。
0207：「どんな人が延滞してますか？」ってよく聞かれますけど、よくわからなくなりました。
ある月に、自分の担当範囲で1000件の延滞が発生したとします。ほとんどは電話・SMSで対応が終わります。支払いや連絡がない人の部屋に訪問しますが、対象は70件前後になる。では訪問して「会える」のは？ せいぜい8〜10人です。会ったこともない延滞客ばかりなんですから、よくわかりません。
--お金のない人が多いイメージでしたが、そういうわけでもないんですよね。マンガではお金があってルーズな感じの人もいますし。
0207：結構人気のあるYouTuberでも毎月延滞していましたからね。その人はお話が上手で、見た目も良い。動画だって作れる。稼ぐ能力はあるはずなんです。
選挙に出馬した、ちょっとした有名人も延滞していました。お金は持っているはずの人です。家賃30万くらいのマンションで、愛人と暮らしていて。そんな人でも、滞納を重ねて明渡訴訟になりました。
取材・文＝吉田あき