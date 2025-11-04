µÈÅÄ¥«¥Ð¥ó90¼þÇ¯¡¢¡Ö¶åÃÊ¥Ï¥¦¥¹¡×¤ÇÆÃÊÌÅ¸ - ²£ÈøÃéÂ§¥³¥é¥Ü¤ä¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤âÅÐ¾ì
µÈÅÄ¥«¥Ð¥ó¤Ï11·î14Æü¡Á16Æü¡¢ÁÏ¶È90¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿Å¸Í÷²ñ¡ÖEvery day is a new beginning¡×¤òÅÐÏ¿Í·ÁÊ¸²½ºâ¤Ë¤â»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅìµþ¡¦¶åÃÊ²¼¤Î¡Ö¶åÃÊ¥Ï¥¦¥¹¡×(ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¶åÃÊËÌ1ÃúÌÜ15-9)¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡ûÊ¸²½ºâ¤Î¶õ´Ö¤Ç¡¢¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Î¿À¿ñÅÁ¤¨¤ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥ì¡¼¥·¥ç¥ó
1935Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¥á¥¤¥É¡¦¥¤¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢°ì¿ËÆþº²¤ÎÀº¿À¤Ç¥«¥Ð¥ó¤òºî¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿µÈÅÄ¥«¥Ð¥ó¡£ÅÁÅý¤È³×¿·¤òÄ´ÏÂ¤µ¤»¡¢¿¦¿Íº²¤È¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Àº¿À¤òËº¤ì¤Ê¤¤¡£Î®¹Ô¤ê¤òÄÉ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾ï¤Ë¿·¤·¤¤¤³¤È¤ä¼þ¤ê¤È°ã¤¦¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¡£µ¡Ç½¤òÍ¥Àè¤·¡¢¡ÖÆ»¶ñ¤È¤·¤Æ¤Î¥«¥Ð¥ó¡×¤òºî¤ë¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¡½¡½¤½¤Î¤è¤¦¤ÊµÈÅÄ¥«¥Ð¥ó¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Î¿À¿ñ¤ò¡ÖEvery day is a new beginning¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ËÂ÷¤·¡¢ËÜÅ¸Í÷²ñ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤¿¡£
²ñ¾ì¤Ï¡¢1927Ç¯¤Ë»äÅ¡¤È¤·¤Æ·úÃÛ¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤ÏÅÐÏ¿Í·ÁÊ¸²½ºâ¤Ë¤â»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¶åÃÊ¥Ï¥¦¥¹¡×¡£ÆâÁõ¤Ï¡¢¥¹¥Ñ¥Ë¥Ã¥·¥åÍÍ¼°¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËÏÂ¼¼¤Ê¤ÉÆüËÜÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤â¹ª¤ß¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÏÂ¤ÈÍÎ¤¬¹â¤¤¼¡¸µ¤Ç¶¦Â¸¤·¤¿¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎÀöÎý¤µ¤ì¤¿Ê·°Ïµ¤¤Î¤Ê¤«¤ËÎò»Ë¤ò´¶¤¸¤ë¶õ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Å¸Í÷²ñ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¶åÃÊ¥Ï¥¦¥¹ÆÈ¼«¤Î¶õ´Ö¤ò³è¤«¤·¤¿Å¸¼¨¤ä¥¤¥ó¥¹¥¿¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¡£
Ä¹¤¤Ç¯·î¤ò¤«¤±¤Æ°é¤ó¤À¿¦¿Í¤Îµ»¡¢¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÎÂÎ¸³¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥Õ¥£¥ë¥à¤Î¾å±Ç¡¢90¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¿ô¡¹¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Àï¸å¤Î³¹¤òÊâ¤¡¢¥«¥Ð¥ó¤ò¼êÇä¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿ÁÏ¶È¼Ô¡¦µÈÅÄµÈÂ¢(¤è¤·¤À ¤¤Á¤¾¤¦)¤Î¸¶ÅÀ¤òÅÁ¤¨¤ëÅ¸¼¨¤â¡£Åö»þ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¥ê¥ä¥«¡¼¤ä¹õß·ÌÀ´ÆÆÄºîÉÊ¡ÖÅ·¹ñ¤ÈÃÏ¹ö¡×¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤é¤ì¤¿¥Ð¥Ã¥°¡¢µÈÂ¢¤¬ºÇ¤âÆÀ°Õ¤È¤·¤¿ÇÏÄý·¿¤Î¥³¥¤¥ó¥±¡¼¥¹¤ä¥È¥é¥ó¥¯¥±¡¼¥¹¤Ê¤É¡¢½é¸ø³«¤È¤Ê¤ëºîÉÊ¤äµ®½Å¤Ê¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡ûÅ¸Í÷²ñ¤Ç¤Î¤ßÈÎÇä¤¹¤ë¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤â
²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¸½Âå¥¢¡¼¥Èºî²È¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ë²£ÈøÃéÂ§»á¤¬¡¢µÈÅÄ¥«¥Ð¥ó90¼þÇ¯¤Î¤¿¤á¤ËÆÃÊÌ¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤¿ºîÉÊ¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ò¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¡£Â¾¤Ë¤â¡¢²ñ¾ì¤Î¤ß¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÂ¿¿ôÍÑ°Õ¤¹¤ë(²ñ¾ì¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢µÈÅÄ¥«¥Ð¥ó¸ø¼°X¤Ë¤Æ¿ï»þÈ¯¿®Í½Äê)¡£
³«ºÅ´ü´Ö¤Ï¡¢2025Ç¯11·î14Æü¡Á11·î16Æü¤Î9:00 ¡Á 20:30(ºÇ½ªÆþ¾ì 19:00)¡£»öÁ°Í½ÌóÀ©¤ÇÆþ¾ìÎÁ¤Ï1,300±ß¡£
