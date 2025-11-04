日本ハムから育成ドラフト１位で指名された北海学園大・常谷拓輝内野手（２１）が４日、北海道札幌市内の同大で木田優夫ＧＭ代行（５７）、白井康勝スカウト（５６）から指名あいさつを受け、仮契約を結んだ。

ドラフト後、インスタグラムに日本ハムファンなどから１００件近いＤＭが届くなど、日に日に指名の実感が湧いてきている。この日は指名あいさつと仮契約を終え、「ファイターズで１日でも長くプレーするために、１日でも早く支配下登録を勝ち取って、リーグ優勝、日本一に貢献したい」と意気込んだ。

８月に行われた日本ハム２軍とのプロアマ交流戦で右翼超えの三塁打を放つなど、右打席から広角に長打を打てる打力が魅力。６月の全日本大学選手権では３試合で５割の打率を残し、大舞台でも実績を積んできた。

投手として最速１４４キロを誇る強肩でもあり、球団は何度も試合に足を運んで地元の逸材をチェック。担当の白井スカウトは「ずっと追いかけていた。大学生は４年でガクンと落ちる傾向が多いけれど、常谷君の場合は春から夏、秋と『おっ』と思えるような、普段しっかり過ごしてきたのが分かった。育成だけど十分チャンスはある」と活躍を期待した。

生まれは札幌市だが、幼少期に江別市へ引っ越した。２軍本拠地が３０年をメドに北海道・札幌圏に移転することが発表されており、江別市も候補地に名前が挙がっている。ドラフト後の１０月３０日には同市の後藤好人市長（６５）を表敬訪問しており、「『頑張って江別に来るように』と市長さんも言っていた。実現できれば一番良い。自分が上で野球を続けれることに対して周りもうれしく思っていると言ってもらえたので、頑張っていきたい」。支配下登録、そして１軍での活躍で地元のファイターズ熱をさらに高め、江別市への２軍本拠地移転を“後押し”する。