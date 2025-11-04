ドジャースが優勝パレード

米大リーグのドジャースは3日（日本時間4日）、ロサンゼルスでワールドシリーズ（WS）優勝パレードを行った。大谷翔平投手も笑顔で参加。バスに同乗した妻・真美子さんに撮影されるシーンもあり、仲睦まじい様子を見せた。ドジャースタジアムでの優勝報告会の後には自身のインスタグラムを更新。真美子さんとの2ショットなどを公開した中、米ファンからはBGMの選曲に賛辞が相次いだ。

2階建てのバスに乗ってロサンゼルス市内を移動したドジャースナインを、地元のファンが盛大に祝福した。大谷もファンに手を振って笑顔。途中、真美子さんにスマートフォンで撮影され、レンズに向かって急に“真顔”になるお茶目なシーンもあった。

ドジャースタジアムで行われた優勝報告会後に大谷はインスタグラムを更新。「Thank you LA」と感謝のメッセージとともに10枚の写真を投稿した。バスの屋上で真美子さんと寄り添いながら、ファンのほうを指差す写真や、山本由伸投手、フレディ・フリーマン内野手と並んで笑顔を見せる写真などがあった。

この投稿に添えたBGMは、ロサンゼルス出身の超人気ラッパー、ケンドリック・ラマーの代表曲「Not Like Us」。カナダ出身の世界的ラッパー、ドレイクを痛烈に皮肉った“ディス曲”として知られている。

ドレイクは地元ブルージェイズの大ファン。今年のWSでもたびたび観戦に訪れていた。ブルージェイズが先に世界一へ王手をかけた第5戦の後には、自身のインスタグラムのストーリー機能を使い、空振り三振を喫した大谷の写真などを投稿。大谷を煽るような文言も添えていた。

大谷がこれを意識したかは不明だが、米ファンは続々反応。「曲のチョイスが悪魔的だ」「選曲がGOAT（史上最高）だな」「ショウヘイはこの歌を載せる任務を分かっていた」「言葉で言い返す必要はない。リングでやり返した」「ドレイクへの良い攻撃だ……ハハ、最高だ」「選曲アツすぎだろ」「選曲が完璧すぎる」などと絶賛の声が寄せられていた。



