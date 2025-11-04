最近、SNSや通販サイトを中心に“2D風”の腕時計が静かなブームとなっている。あたかもマンガやイラストの中から抜け出したような、白と黒の極端にコントラストの強い単色デザイン。ベゼルやブレスレットの線も、手描きのような黒い輪郭で強調され、立体物であるにもかかわらず平面に見える。

この“錯視系”デザインは、韓国発の「2Dカフェ」文化から派生したものかもしれない。そこでは店内の家具や食器、ケーキまでもが線画のように塗られ、まるでモノクロ漫画の世界に入り込んだかのような感覚を味わえる。Temuでもこのスタイルを踏襲した2D腕時計が多数販売されており、今回紹介する「Who cares I'm already late」もその一つだ。

2Dカフェから飛び出した“モノクロの錯視”

筆者は以前、東京・新大久保にある韓国発の「2Dカフェ」で、この手のアイテムにすっかり魅了された経験を持つ。店内の白黒世界に溶け込むよう、モノクロの服を身につけ、黒白両色の2Dウォッチを着けて撮影までしてしまった。

その時のモデルはシンプルなモノトーンのアナログ時計だったが、今回Temuで手に入れた「Who cares I'm already late」は、文字盤のデザインにひときわユニークなこだわりが見える。

「遅刻なんて気にしない」ユーモアの効いたメッセージ

文字盤上部には、手書き風のフォントで「Who cares I'm already late（誰が気にする？ もう遅れてるんだから）」と書かれている。直訳すれば“私が遅れてることを気にする人なんている？” となるが、これは「遅刻なんてもう気にしないさ」という自嘲まじりのウィットに満ちたジョークだ。

実際、Google翻訳では「私が先を越されているなんて誰が気にする？」という少しずれた訳が出てくるが、そこにこそこのフレーズの面白みがある。

英語圏では「I'm already late」は“どうせ遅いんだから気にしない”という開き直りのニュアンスであり、忙しい現代人に向けた皮肉のようにも感じられる。

つまりこの時計は、時間を測る道具でありながら「時間なんてモノには縛られない」という、ある種の哲学を語っているわけだ。

崩れ落ちる数字が描く“時間の不条理”

さらにユニークなのは、文字盤の下半分に描かれた数字群だ。1から12までのインデックスが、本来の位置からバラバラに落ちてきたように散らばっている。

この“崩壊した時の秩序”の演出が、時計の実用性を超えたアートとしての存在感を放つ。誰かに「何時？」と聞かれたら、つい笑いながら見せたくなる。そんな会話のネタにもなる軽やかさがある。

質感・仕上げへのこだわり

価格は時価で870～1337円前後と、チープの部類に入るが、その“安っぽさ”が逆に心地よい。クォーツムーブメントを採用し、裏蓋は金属製のスナップ式。外周部分まで2Dの描線が施されており、手首に装着している限り、立体感の破綻はまったく見えない。

今回のモデルはシリコン製のバングルタイプで、柔らかく手首に馴染む。バンドの穴や遊革の周囲まで、あえて“手描き風”の線で囲まれており、どこを見てもトゥーンレンダリング的な世界観が徹底している。尾錠やリューズも黒で統一され、ミニマルデザインの美学が崩れていない。

筆者が以前ペアで入手した黒白モデルは、ベルトのコマまで線画調に描かれていたが、今回のバングルタイプはその簡略版。

とはいえ、軽快さと装着感ではこちらのほうが上だ。シリコンゆえ真冬でも冷たくなく、夏場も汗を吸わないのでオールシーズン対応の“使える2Dアート”といえるだろう。

2D空間に置けば完璧な“錯視”

撮影時に背景を2Dカフェ風のインテリアに合わせると、時計の実体が完全に錯覚の中へ溶け込む。机の線と時計の縁がつながり、まるで「イラストの中の腕時計」が現実に浮き上がったように見える。

このアナログな立体物と平面の境界を曖昧にするデザインは、単なるお遊びではなく、デジタル時代の“視覚的ユーモア”として非常に洗練されている。

現代では、腕時計の精度はスマートウォッチやスマホに遠く及ばない。しかしそれでも、腕時計を“身につける意味”は健在だ。機能ではなく「個性」や「遊び心」、そして「話題性」「メッセージ」だ。この「Who cares I'm already late」は、まさにその象徴的存在である。

高級時計でもなく、真面目なツールでもないが、見るたびにクスリと笑える。もはや時間を競う時代ではなく、時間を“デザインして楽しむ”時代だ。

2Dウォッチはそんな新しい価値観を可視化した小さなアートピースであり、これからもTemuを中心に、こうした“チープでリッチな発想”の腕時計が次々と登場してくるだろう。

商品名 発売元 実売価格 メンズミニマリストホワイト Temu 780円