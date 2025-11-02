ワールドシリーズ第7戦

米大リーグのドジャースは1日（日本時間2日）、カナダ・トロントでブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第7戦に5-4で勝利。2年連続となる世界一を達成した。9回からは中0日で山本由伸投手がリリーフ登板した。最後を締めて胴上げ投手となった。

3-4の9回、ロハスのソロ本塁打で同点に。その裏、スネルが1死一、二塁のピンチ招き山本がマウンドへ。中0日、昨日は96球を投げ6回1失点で勝ち投手になっていた。

死球で満塁とするも、二ゴロと中飛で2死をもぎ取り、大ピンチを見事に脱出した。さらに10回も無失点。11回表にスミスが勝ち越し本塁打を放つと、その裏もマウンドへ。1死一、三塁のピンチを招くも併殺でゲームセット。山本の右腕がドジャースを世界一に導いた。

中継したNHK BSは佐々木朗希のインタビューを放送。試合について「ブルペンでめちゃくちゃ緊張していたのでよかったです」と本音を明かした。山本については「昨日も投げて、今日も投げて内容も素晴らしいですし、僕ら投手が目指す姿だと思います」と絶賛した。



（THE ANSWER編集部）