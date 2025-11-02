ワールドシリーズ第7戦に先発登板

米大リーグのドジャースは1日（日本時間2日）、カナダ・トロントでブルージェイズとのワールドシリーズ第7戦を戦っている。2年連続の世界一がかかる一戦に、大谷翔平投手は「1番・投手兼DH」で先発。その直前に見せていた笑顔にファンの驚きが止まらない。

敵地ロジャーズ・センターで、ブルージェイズの小さなファンが向けたスマートフォンに笑顔を見せた。グラウンド整備の道具が並ぶ雑然とした一角でも笑顔を忘れない。試合前の緊張感がどこかに行ったような写真を、MLB公式が「ショウヘイは第7戦前でもリラックス」としてXに公開すると、海外のファンからコメントが並んだ。

「第7戦なのにいつもと変わらない火曜日みたいな顔してるな」

「この男のことは一生嫌いになれない」

「アメリカのためにやってくれ」

「みんなの一番好きな選手だ」

「ブルージェイズファンの子どもたちだな」

ドジャースは第6戦で先発要員のタイラー・グラスノー投手をクローザー起用。総力戦で3-1の勝ちをもぎ取った。最終戦の先発投手が注目されたが、10月28日（同29日）の第4戦で6回を投げた大谷を中3日で起用した。



