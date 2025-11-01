東京大学をはじめ、多数の教育・研究機関が集まる文京区。そんな“知の街”文京区について、今回は「給与」に着目します。文京区に本社を置く上場企業のなかで「平均年収の高い企業」はいったいどこなのか、TOP3をみていきましょう。※本記事は、日本最大級のデータベース「SalesNow DB」をもとに株式会社SalesNowが発表した「市区町村別の平均年収ランキング」より一部を抜粋・編集しています。

平均給与の水準が高い東京都

厚生労働省『賃金構造基本統計調査（令和6年）』によると、会社員（平均年齢44.1歳）の平均給与は、月収（所定内給与額）は33万0,400円、賞与も含めた年収は526万9,900円でした。

都道府県別では、東京都の平均年収644万3,800円がトップでした。そのあとに神奈川県、大阪府、愛知県と続きます（参考記事：『【ランキング】47都道府県「会社員の給与」2025…年収・年収増加率・男女別＜令和6年賃金構造基本統計調査＞』）。なお、全国平均を上回ったのはこの4都府県のみでした。

一方、会社員の平均年収がもっとも低いのは「沖縄県」で393万5,000円でした。トップの「東京都」との差は250万円強となっています。

全国のなかでも頭一つ抜けている東京都。今回、その東京都の年収について、さらに細かくみていきます。株式会社SalesNowが発表した「市区町村別の平均年収ランキング」より、東京都世田谷区に本社を置く上場企業に絞って、平均年収が高かった上位3社を紹介します。

【調査概要】



対象都市：本社を置く上場企業が10社以上所在する市区町村 対象期間：2024年6月1日から2025年6月1日 データソース：日本最大級の企業データベース「SalesNow DB」 データ件数：約540万社の企業データを対象（うち対象条件に該当した企業を抽出）

※出典：SalesNow DB（https://salesnow.jp/db）

文京区に本社を置く上場企業の平均年収ランキング

3位：五洋建設株式会社（889万4,342円）

3位は五洋建設株式会社（東京都文京区後楽）。平均年収は889万4,342円でした。

1896年創業、1950年設立の同社は、海洋土木・陸上土木・建築を展開する準大手ゼネコンです。特に海や河川など水辺の工事に強く、防波堤・水門・桟橋・港湾施設などの海洋土木分野で高い技術力を誇ります。

国内外での施工実績も豊富で、埋立地の開発や物流施設の建設など都市インフラ整備にも貢献。近年では地震復旧工事などでも活躍し、社会基盤を支える存在として注目されています。

第2位は「元気出していきましょう」でおなじみの製薬会社

2位：エーザイ株式会社（1,053万8,622円）

2位はエーザイ株式会社（東京都文京区小石川）で、平均年収は1,053万8,622円でした。

1941年設立の同社は、医療用医薬品および一般用医薬品を展開する製薬会社です。「チョコラBB」や「ナボリン」などの一般向け製品でも知られ、医療用医薬品の研究・開発・製造・販売を中心に、神経領域とがん領域に特化した事業を展開しています。

企業理念「ヒューマン・ヘルスケア（hhc）」のもと、患者や生活者の視点を重視した医療の実現を目指しており、米国やアジアを中心にグローバル展開も積極的に進めています。研究開発型企業として、専門性と社会貢献性を兼ね備えた存在です。

1位：株式会社PKSHA Technology（1,125万0,000円）

栄えある第1位は株式会社PKSHA Technology［パークシャ・テクノロジー］（東京都文京区本郷）。平均年収は1,125万0,000円でした。

2012年設立の同社は、「未来のソフトウェアを形にする」を掲げ、AI技術を活用したソフトウェアの提供や研究開発、開発支援などを行っています。企業や自治体向けに業務効率化やサービス高度化を支援する業務支援ツールやサービスを展開し、技術力と研究開発力に定評があります。

従業員数は、2024年9月時点で120名、9社の連結子会社を含めると683名にのぼります。2017年時点では30名だった社員数が、わずか7年で20倍以上に拡大しており、同社がAIアルゴリズム事業を中心に急成長していることを示しています。また、臨時従業員も112名在籍しており、プロジェクトベースでの柔軟な人材活用を行っていることがうかがえます。

成果主義に基づく報酬体系と、高度な専門性を持つ人材への投資姿勢が、高年収の要因のようです。

高年収企業TOP3は「知と技術」が集う文京区ならではの顔ぶれに

文京区に本社を置く上場企業の平均年収TOP3は、株式会社PKSHA Technologyを筆頭に、エーザイ株式会社、五洋建設株式会社が名を連ねました。

東京大学をはじめ、教育機関や研究機関が多数ある文京区。TOP3はいずれも、専門性の高い分野（AI、医薬品、海洋土木）で事業を展開しており、文京区らしい顔ぶれといえそうです。