2026年9月に行われる沖縄県知事選に立候補を表明している現職の玉城デニー知事が4月29日にXを更新。「野菜そば」を食べたことを報告するとともに、写真も公開した。本人投稿は約2か月ぶり、食事写真投稿は1年3か月ぶり玉城知事はXで「伊江島に訪問した際、久しぶりに野菜そばを食べました」と明かし、沖縄県伊江村のゴルフ場に併設されたレストランの「野菜そば」の写真を公開した。さらに「最近は本島内の沖縄そばの店もラーメン