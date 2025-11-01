「AIを使うくらいなら死んだほうがマシ」。こう言い切るのは、『シェイプ・オブ・ウォーター』（2017）『パシフィック・リム』（2013）などの映画監督ギレルモ・デル・トロだ。

映画『フランケンシュタイン』のため、米のインタビューに応じたデル・トロは、ChatGPTなどに代表される生成AIに関する姿勢を問われると、「このあいだ、メールで“AIに対するあなたのスタンスは”と聞かれました。私の応えは端的で、（使うくらいなら）“死んだほうがマシ”でした」と応じている。

これまで、しばしば折に触れてAIに否定的な立場を示していたデル・トロ。今回も「AI、特に生成AIには興味がありませんし、これから興味を持つこともないでしょう。私は61歳なので、死ぬまでAIを使うことには興味を持たないままでいたい」と語った。

『フランケンシュタイン』の主人公は、自分の思うままに生命を創り出してしまうヴィクター・フランケンシュタイン博士だ。デル・トロは、フランケンシュタイン博士を描くにあたり、シリコンバレーで働く“テック・ブロ”、すなわちテクノロジー企業で働く人々にも通じる「傲慢さ」を表現したかったと語る。「彼は盲目にも、結果を考えることなく創造にあたっている。私たちは立ち止まり、向かう先を考えなければいけません」。

デル・トロはこうも述べた。「私の懸念は生まれ持った愚かしさです。それこそが、この世界に最悪の出来事をもたらしていると思います」。

Netflix映画『フランケンシュタイン』は2025年11月7日より独占配信。10月24日から一部劇場で公開される。

