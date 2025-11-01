ローソンエンタテインメントは10月31日、チケット事業「ローソンチケット」のチケット台紙100枚が愛知県内で紛失したことが同月28日に判明したと公式サイトで発表した。「偽造など悪用される可能性」があると注意喚起し、謝罪。「悪用防止のため、チケット台紙の仕様を変更の上、全店舗の在庫の入れ替えを順次実施」などの対策を講じる。

「このたび、弊社からのチケット販売委託先であるローソンのチケット台紙100枚が、チケット台紙を保管していた愛知県内の商品配送センター内で紛失したことが判明いたしました。既にローソンから警察に遺失物届を提出しています」と報告。「紛失したチケット台紙は、偽造など悪用される可能性があり、被害を防止するため、ローソン店舗など正規代理店でチケットをご購入いただきますよう、お願いいたします」と呼び掛けた。

「今後は管理体制を徹底し、再発防止に努めてまいります」とし「お客様および関係各社様にはご心配とご迷惑をおかけしますこと、深くお詫び申し上げます」と謝罪した。

発表の詳細は以下の通り。

【発生日時】

10月28日（火）午後3時 愛知県内の商品配送センター内での紛失が判明

【紛失枚数】

チケット台紙100枚

【紛失したチケット管理番号】

No.40011201〜40011300

【今後の対策】

（1）配送センターでのチケット台紙の取扱い作業完了時に、従業員と管理者によるチケット台紙数量の相互確認を徹底

（2）チケット台紙管理担当者と配送ドライバーによる、配送センター出発時のチケット台紙の手渡しを遵守

（3）ローソン本部社員による配送センターへの定期巡回の際、チケット台紙管理台帳並びに在庫数量の確認をするとともに、運用マニュアルが遵守されているかの確認・指導を実施

（4）悪用防止のため、チケット台紙の仕様を変更の上、全店舗の在庫の入れ替えを順次実施