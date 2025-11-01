ワールドシリーズ第6戦

米大リーグ・ブルージェイズは10月29日（日本時間30日）、敵地で行われたドジャースとのワールドシリーズ第5戦に6-1で勝利し、世界一へ王手をかけた。第6戦を前に、カナダのマーク・カーニー首相がSNSで公開した粋な動画にファンから歓喜の声が上がった。

カーニー首相はアジア太平洋経済協力会議（APEC）首脳会議に出席のため、訪韓中。動画では、ブルージェイズの青いウェアを着用し湖畔の遊歩道をジョギングする姿が。左胸のエンブレムを叩き、サムアップポーズを決めている。

自身のXには「世界中どこにいようが、ジェイズが全てだ」と記し、実際の映像を公開。APEC首脳会議が行われている韓国・慶州から、およそ9000キロ離れたカナダ・トロントのファンへ贈った忠誠心に、国民から歓喜の反応が寄せられた。

「まさに我々のトップだ」

「なんで走っているんだ？」

「大好きだ」

「トランプにはできないだろう」

「首相がブルージェイズを応援してくれているぞ」

「この男は最高だ！」

ブルージェイズは今季、レギュラーシーズン94勝68敗でアメリカン・リーグ東地区で優勝。ポストシーズンではリーグ優勝決定シリーズを制し、ワールドシリーズに進出。第6戦は31日（同11月1日）に本拠地ロジャーズ・センターで行われ、勝てば世界一が決まる。



（THE ANSWER編集部）