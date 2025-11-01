ドジャース・大谷翔平投手（３１）が、ワールドシリーズ（ＷＳ）逆転での世界一へ切り札となる。ブルージェイズに２連敗して２勝３敗。２連勝しかない残り２試合で、救援および先発登板、さらに外野守備まであらゆる可能性を検討することを３０日（日本時間３１日）、Ｄ・ロバーツ監督（５３）が明かした。３１日（同１日）の敵地での第６戦以降、二刀流を最大限生かす道とは？ 大きく３パターンにまとめた。試合がなかったこの日、ド軍は敵地で調整した。

絶対に負けられない戦いのため、敵地へ乗り込んだ。１０月２８日の第４戦で７回途中９３球を投げた大谷は、全体練習で約１５分間のキャッチボール。投手としての調整を行った。第４戦の試合後に「全試合必要であれば準備したい」と口にしていた通り、第６、７戦での登板へ向けて備えた。

逆転世界一へ、二刀流の力をどうチームに還元するのか？ ロバーツ監督はカギを握る「投手・大谷」の起用法について「私たちは全てのことについて話し合う」と説明。キャッチボール後にはプライアー投手コーチ、マクギネス投手コーチ補佐にトレーナーらも加わって５分近く話し合うシーンもあった。ＤＨとして先発していることを前提に、投手での起用法には３つの可能性が考えられる。

〈１〉第６戦救援登板 ２試合連続完投中の山本が先発。大谷は中２日となる。山本が長いイニングを投げて勝つのが理想的だが、負けたら終戦の状況で、出し惜しみをしている場合ではない。ロバーツ監督は「（大谷が）明日どういう状態で来るかを見る。しかし今は敗退の危機にある以上、そのような話をしなければならない。だから我々は、明日勝つために必要なことは何でもする」と登板の可能性を示唆した。

〈２〉第７戦オープナー起用 最終戦にもつれ込めば、第３戦から中４日でグラスノーが先発予定。だが、先発投手は降板後にＤＨに残れる「大谷ルール」を利用し、オープナーとして先発して短いイニングを投げる形であれば打線への影響は少ない。ただ、不安視される救援陣の厚みを増すことにはならない。先発起用の可能性を問われた指揮官は「全てを検討する」と、こちらも否定はしなかった。

〈３〉胴上げ投手 敵地でのゲームのため、リードして迎えた裏の攻撃でマウンドに上がり、試合を締めくくる「２３年ＷＢＣパターン」の登板。クローザーならＤＨ解除の影響もなく、佐々木をセットアップに回すなど終盤の投手起用の幅も広がる。一方で追いつかれて延長に突入した場合は、打線に残るためには守備に就く必要がある。大谷は外野用のグラブを遠征用バッグに入れているが、２１年８月８日に右翼を守って以降は守備に就いておらず、不安は残る。

延長でタイブレークが適用されず、第３戦は延長１８回の大激闘。山本が中１日で登板準備をスタートさせたように、例外は常に起こりうる。ポストシーズン（ＰＳ）ではいい投手を惜しみなくつぎ込むのが鉄則。大谷の状態を確認しながらになるが、限りなく低いとはいえ、連投の可能性も排除はできない。

この２年のＰＳで、ドジャースが「負ければ敗退」の土俵際に追い詰められたのは昨年のパドレスとの地区シリーズで第３戦終了時に１勝２敗となって以来。その状況で発した大谷の強気な言葉は今も印象的だ。「２連勝すれば勝ちというゲームだと思ってやればいい。別に考える必要もない」―。何より欲しいＷＳ連覇へ向けて、二刀流でラストスパートをかける。（安藤 宏太）

◆フリー２８振１４発！１５０メートル弾も

大谷が敵地に快音を響かせた。全体練習の最後にフリー打撃に参加。同僚や球場関係者が目を丸くし、驚きの声を上げる圧巻の打球を連発した。右翼５階席に飛び込む推定飛距離１５０メートル弾など２８スイングで１４発のサク越え。志願の打撃練習にベイツ打撃コーチは「本当によかった。彼の打球音には驚かされる」とホッとした様子だった。

シーズン中は原則、屋外でのフリー打撃を行わないが、地区シリーズで１８打数１安打の打率５分６厘と苦しむと、リーグ優勝決定シリーズ第３戦の前日にキャンプ以来初めて本拠地で行い、第４戦で３本塁打。ＷＳ第１戦前日にも敵地で行い初戦に１本、３戦目に２本の本塁打を放ち、復調につなげていた。スイング数は３２、３３、２８と異なるが、いずれもサク越えは１４本と吉兆だ。

２試合、１３打席連続で安打は出ていないが、練習中はたびたび笑顔を見せるなどリラックス。打撃練習中には「ショーヘイ！」と左翼付近を守りながら、何度も声を張り上げていたＴ・ヘルナンデスの方向へ狙って飛ばす余裕も。「グッドだったね。明日はミスしないから大丈夫だよ」と同僚も大谷の復調を確信していた。