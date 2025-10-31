南インド料理好きに朗報！ 元住吉の百名店「マリニ」の姉妹店が新橋に誕生

テレビやWEBメディアで大人気の“カレーおじさん ＼(^o^)／”に今週食べたカレー＆スパイス料理の中からイチオシを教えてもらう連載。今週は「食べログ アジア・エスニック EAST 百名店」選出店が手掛ける新店「マリニ南インド 新橋店」を紹介します。

【カレーおじさん ＼(^o^)／の今週のカレーとスパイス#243】「マリニ南インド 新橋店」

2025年9月2日、汐留にオープンした「マリニ南インド 新橋店」

神奈川のカレー激戦区武蔵小杉エリアにある「食べログ アジア・エスニック EAST 百名店」に選出された名店「マリニ 南インド＆フュージョン」が、2025年9月2日、汐留に姉妹店「マリニ南インド 新橋店」をオープンしました。

細い廊下を進んで行くと突き当たりに扉が現れます

新橋駅からも徒歩圏内。ビルの地下にお店はあるのですが、階段を下りても本当にここに飲食店があるのかと不安になるようなくらいに細い廊下。その突き当たりの扉を開けてみると、予想外なほど広く明るい空間が広がっていました。

広々とした店内

まずは「チーズオニオンドーサ」1,650円と「マトンチュッカ」1,500円からスタート。

「チーズオニオンドーサ」

ドーサとは南インドの甘くないクレープ的な料理なのですが、具材に玉ねぎとたっぷりのとろけるチーズでかなりのボリューム。

とろ〜りチーズと玉ねぎ

ドーサのパリッとした食感の中に玉ねぎのシャキッとチーズのトロッ、上から振り掛けられたポディ（南インドのふりかけ）のクリスピーな食感も加わり、食べるのが楽しいです。サンバルやココナッツチャトニをつけながら味変。マトンチュッカもかけてみたりとさまざまな楽しみ方ができます。

「マトンチュッカ」

そのマトンチュッカとは南インドのドライなマトンカレー的な料理。お酒のおつまみに良し、ミールスやドーサの追加アイテムとして良しの逸品です。玉ねぎやピーマンも良いアクセントとなっていました。

「マリニミールス」

メインの「マリニミールス」2,400円。日替わりのカレーはホワイトボードでお知らせ。取材日はチキンカレー、マトンたまごカレー、カブマサラ、オクラヨーグルトカレー、サカナティッカー!!

声に出して読みたくなるメニュー表

インド人スタッフによる手書きのメニューがほっこりとした気持ちにさせてくれます。他にもラッサム、サラダ、チキンティッカ、ワダ（南インドの甘くないドーナツ）、パヤサム（南インドのデザート）、そしてプーリ（南インドの揚げパン）も後から別提供され、品数の多さに圧倒される豪華なミールスとなっています。

「プーリ」

どれもオーセンティックな味わいでそれぞれの素材の持ち味がスパイスによって引き立てられている仕上がり。

色々混ぜて楽しめるのがミールスの醍醐味

ホワイトボードに書いてあるカレーは単体でおいしく、混ぜても濃すぎない絶妙なバランス感。流石マリニです。

「チャイ」

食後には「チャイ」400円を。目の前で仕上げのエアブレンドを見せてくれるパフォーマンスも良し。量が多めなのもうれしいです。

チャイはエアブレンドして提供されます

南インド料理にも色々ありますが、こちらのお店は味が薄すぎずわかりやすいテイスト。

店内も南インド出身と思しきお客さんや近隣で働いているであろう女性客の姿も少なからず見え、本格的でありつつ一般層にも受ける南インド料理なのだということを再確認させてくれました。

※価格はすべて税込

＜店舗情報＞◆マリニ南インド 新橋店住所 : 東京都港区東新橋2-2-10 村松ビル B1FTEL : 080-3398-5598

文：カレーおじさん、食べログマガジン編集部

撮影：カレーおじさん

