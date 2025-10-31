Image:Amazon.co.jp

Amazon（アマゾン）では、2025年10月27日(月)9時から11月4日(火)23時59分まで｢AmazonスマイルSALE ｣を開催中。

期間中は、エントリーして合計10,000円（税込）以上買い物することでポイントが還元率がアップするキャンペーンも。エントリーを忘れずに！

現在、ポケットコイルを内蔵しソファのような弾力と安定感を実現した、GTRACING（ジーティーレーシング）の「ゲーミングチェア LR002」 がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

GTRACING ゲーミングチェア ファブリック デスクチェア オットマン 椅子 イス テレワーク 【ポケットコイル採用】 腰痛 対策 pcチェア 蒸れない ソファーの座り心地 【安心の非再生ウレタン採用】『ダイア調に蝶の刺繍のデザイン』LR002新シリーズ 17,053円 （19％オフ） Amazonで見る PR PR

長時間座っていても疲れにくい！ ソファのような座り心地を実現したGTRACINGのゲーミングチェア」が19％オフに

ゲーミング関連ブランドのGTRACING（ジーティーレーシング）製「ゲーミングチェア LR002」が、現在19％オフになっています。

座面にはポケットコイルを内蔵し、まるでソファのような弾力と安定感を実現。非再生ウレタンを一体成型した構造により、ヘタりにくく長時間座っても疲れにくい仕様です。

接着剤を使用していないため、ホルムアルデヒドの心配も不要。安全性と快適性を両立した一脚になっています。

昇降幅10cmの高安全シリンダーを搭載し、身長やデスク高さに合わせた調整もスムーズ。無段階リクライニングにも対応しているので、作業の合間にリラックス姿勢を取ることも可能ですよ。

通気性とデザイン性を両立、インテリアにも自然になじむ質感で設置しやすい

柔らかさと通気性に優れた独自開発のファブリック素材を採用。キルティング技術によって通気性を2倍に向上させ、長時間の使用でもムレにくく快適です。

背面と座面には「ダイア調に蝶の刺繍のデザイン」を施した、GTRACINGならではの高級感ある仕上がり。シンプルながら上品なデザインで、ゲーム部屋はもちろんリビングや書斎にも自然に溶け込みます。

姿勢に合わせて自動で動く連動型アームレストも搭載し、ひじへの負担を軽減。機能性と美しさ、どちらも妥協しない設計になっています。

なお、上記の表示価格は2025年10月31日12時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

