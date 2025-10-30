この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

政治評論家の竹田恒泰氏が、自身のYouTubeチャンネル「竹田恒泰ch公式切り抜きチャンネル」で「世界で一番美食の日本がピンチ！調理師が減った！？」と題した動画を公開。世界に冠たる日本の食文化が、料理人の担い手不足という深刻な問題に直面していると警鐘を鳴らした。

動画で竹田氏は、日経新聞の記事を引用し、「調理師免許を持つ人が10年で4割減っている」という衝撃的なデータを提示。東京はフランスのパリよりもミシュランの星付き店の数が多いことを誇りとしつつも、その数は近年減少傾向にあると指摘した。一方でパリの星付き店は増加しており、日本の美食大国としての地位が揺らぎ始めている現状に懸念を示した。

竹田氏は調理師が減少する背景について、労働時間が長いといった「3K」のイメージが根強いことを一因として挙げる。若い世代が料理人の道を志しにくくなっているのではないかと分析した。さらに、竹田氏はミシュランの評価基準そのものにも言及。「日本料理の評価は全然わかってない」と述べ、フランスでは星の対象とならないような蕎麦屋やラーメン屋といった大衆店に星が与えられるケースがあることを指摘。「一貫性がない」と、その評価に疑問を呈した。

最後に竹田氏は、調理師の減少が続けば、20年後の日本の食文化がどうなるのかと問いかける。世界一と称される美食の国を支える人材の育成が急務であると訴え、動画を締めくくった。

YouTubeの動画内容

00:18

「調理師が10年で4割減」美食大国・日本が直面する危機
00:36

ミシュラン星付き店の数が減少傾向にある東京の現状
01:03

調理師が減少する背景にある「3K」のイメージ
02:07

ミシュランガイドの日本料理に対する評価への疑問
03:33

蕎麦屋やラーメン屋にも星がつく評価基準の一貫性のなさ

関連記事

竹田恒泰氏「行って文句言う人は幸薄い」大阪万博への批判を一蹴

竹田恒泰氏「行って文句言う人は幸薄い」大阪万博への批判を一蹴

 政治評論家・竹田恒泰氏、EUのEV推進策を「間違った政策」とバッサリ！ドイツの反旗で露呈した構造の盲点とは

政治評論家・竹田恒泰氏、EUのEV推進策を「間違った政策」とバッサリ！ドイツの反旗で露呈した構造の盲点とは

 竹田恒泰氏「もう騙されてもいいやって…」欲望に負けた米外交官を解説、中国ハニートラップの巧妙な罠とは

竹田恒泰氏「もう騙されてもいいやって…」欲望に負けた米外交官を解説、中国ハニートラップの巧妙な罠とは
もっと見る

チャンネル情報

竹田恒泰ch公式切り抜きチャンネル_icon

竹田恒泰ch公式切り抜きチャンネル

YouTube チャンネル登録者数 44.10万人 4257 本の動画
竹田恒泰チャンネルの公式切り抜きチャンネルです。 毎日短い動画で竹田先生の動画を公開いたします。 本家はこちら https://www.youtube.com/@takeda_ch
youtube.com/@takedacut YouTube