リトルなでしこ、８強進出！ 圧倒的な実力差でコロンビアを４発粉砕。次戦は北朝鮮戦【U-17女子W杯】
８強進出なるか。白井貞義監督が率いるU-17日本女子代表は、現地10月29日にモロッコで開催されているU-17女子ワールドカップのラウンド16で、コロンビアと対戦した。
リトルなでしこのスタメンは以下のとおり。GKは山内れな、DFは青木夕菜、松岡瑛茉、佐藤百音、根鈴花李、MFは須長穂乃果、中村心乃葉、福島望愛、郄橋佑奈、式田和、FWは大野羽愛という顔ぶれだ。
日本は立ち上がりからポゼッションで相手を圧倒。テンポの良いパスワークで押し込み、チャンスを構築していく。
10分には幸先良く先制に成功する。中央から崩し、最後は郄橋のパスを受けた大野が左足のコントロールショットでゴールネットを揺らした。
ボールを握り、試合を優位に進める日本は22分に追加点をゲット。式田のクロスから福島が鮮やかなダイレクトシュートを突き刺す。
43分には須長のお膳立てから中村がチーム３点目を挙げる。一方の守備では、素早い攻守の切り替えや強度の高いプレーで相手につけいる隙をほとんど与えず。完全にゲームをコントロールした日本が３−０で前半を終える。
後半もペースを握る日本。57分には松岡のアシストから福島が巧みな左足アウトのシュートで自身２点目をマークする。
その後も攻め続けた日本は、５点目こそ奪えなかったものの、コロンビアの反撃を許さず４−０のままタイムアップを迎える。
組織力でも個の力でも実力差を見せつけた日本が、文字通りの完勝を飾った。準々決勝では、最多優勝回数（３回）を誇り、前回チャンピオンの北朝鮮が相手だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
