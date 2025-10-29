アイリスオーヤマの「貼るカイロ」30枚が573円に。一枚約19円の衝撃価格【Amazon スマイルSALE】
ほかにも揃えておきたい暖房器具や、秋冬の防寒アイテムもセールに。
→「Amazon スマイルSALE」はこちら
12時間暖かい。アイリスオーヤマの貼るカイロ 30枚
アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 使い捨てカイロ 貼る レギュラー 30枚 ぽかぽか家族 PKN-30HR
750円 → 573円（24%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
定番ブランド・クモリ（Kumori）のシングルサイズ掛け布団
クモリ(Kumori) 掛け布団 シングル オールシーズン 軽量 洗える 「TEIJIN 抗菌消臭中棉」 秋冬 2.3kg 暖かい ふんわり 柔らかい ほこりが出にくい 保温 通気 掛けふとん 年中使える ホワイト 150X210cm
2,980円 → 2,682円（10%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
吸湿発熱で暖かさが続く。クモリのシングルサイズ敷きパッド
クモリ(Kumori) 敷きパッド あったか シングル フランネル 「極暖シリーズ」 持続温感 冬用 マイクロファイバー ベッドパッド TEIJIN中綿 抗菌 防臭 防ダニ 丸洗いOK 静電気防止加工 敷パッド 暖かい 毛布パッド(シングル・100X200cm グレージュ)
1,980円 → 1,821円（8%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
足首から全身ぽかぽか。「まるでこたつソックス」
[オカモト] 靴下サプリ まるでこたつソックス あったか 冷え対策 冬 防寒 ルームソックス 532-995
1,980円 → 1,782円（10%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
めぐりズムのアイマスク 完熟ゆずの香り16枚入
めぐりズム 蒸気めぐるアイマスク 完熟ゆずの香り 16枚入【大容量】【Amazon.co.jp限定】
1,588円 → 1,480円（7%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
その日の気分で香りを楽しめる。「バブ 6種類の香りセレクトBOX」
バブ 【大容量】6種類の香りセレクトBOX 薬用 56錠 炭酸 入浴剤 詰め合わせ [医薬部外品]
2,079円 → 1,753円（16%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
カラーは6色展開。肌にやさしいフィット感のグンゼの腹巻
[グンゼ] 腹巻 愛情腹巻 綿リッチ リブ 男女兼用 H1000 ブラック 日本L (日本サイズL相当)
1,100円 → 733円（33%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
天然美容成分を配合した“着るコスメ”。重ね着しても蒸れにくいインナー
[グンゼ] インナー Tuche トゥシェ INTIMATE 着るコスメ 綿100% 8分袖 TC4046 レディース ブラック M
1,540円 → 1,128円（27%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
冬の冷え対策に。4~12時間保温する充電式ゆたんぽ
【2025冬 新登場】YUSIDO 湯たんぽ 充電式 蓄熱式 電気湯たんぽ 4~12H長時間保温 省エネ クリスマス プレゼント 防爆充電器 過熱防止 急速充電 冷え対策 エコ 省エネ 暖房器具 ギフト (ベージュグレー)
3,980円 → 2,480円（38%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
【人気】ふんわり暖かい裏起毛スウェットの上下セット
[Nutopia] スウェット メンズ 裏起毛 上下セット パジャマ 秋冬 (L/チャコール(上下セット×1点))
2,480円 → 2,232円（10%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
自動電源OFF機能で消し忘れなし。アイリスオーヤマのファンヒーター
アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) ヒーター セラミックファンヒーター 人感センサー付 1200W ~8畳 幅24×高さ34×奥行11cm PCH-125D-W ホワイト
6,578円 → 4,980円（24%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
ベッドルームに最適。デロンギ（DeLonghi）の8〜10畳用オイルヒーター
【Amazon.co.jp限定】De'Longhi (デロンギ) オイルヒーター デジタルラディアント KHD410812-GC 電気 ゼロ風暖房 静音 乾燥しにくい 表面温度約80℃ 燃料補充不要 安全プラグ [8-10畳] [ホワイト×ライトグレー] デロンギファミリー登録で5年保証
24,800円 → 18,690円（25%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
約14時間加湿できる。アイリスオーヤマの加湿器
アイリスオーヤマ 加湿器 超音波式 加湿量 280ml タンク容量 4L 畳 14時間連続加湿 上から給水 小型 卓上 デスク用 AZHM-UU28B-W ホワイト
5,980円 → 4,980円（17%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
その他のおすすめ商品
VTCOSMETICS(ブイティコスメテックス) フェイスマスク スキンケア (1.CICA デイリースージングマスク)
2,420円 → 2,057円（15%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
NILE 濃密泡スカルプシャンプー メンズ アミノ酸シャンプー ノンシリコン (LAFRANCE（ラフランス）の香り)
2,680円 → 1,540円（43%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
→「Amazon スマイルSALE」はこちら
ポイントアップキャンペーンが開催中
キャンペーン期間中、エントリーして合計10,000円以上のご購入を対象にポイント還元率がアップ。dポイント連携やプライム会員でさらにお得に。
→キャンペーン詳細ページを見る
※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください
※タイムセールの詳細および表示価格についてはタイムセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります