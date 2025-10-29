アイリスオーヤマの「貼るカイロ」30枚が573円に。一枚約19円の衝撃価格【Amazon スマイルSALE】

「Amazon スマイルSALE」が、2025年11月4日（火）まで開催中です。アイリスオーヤマの貼るカイロ 30枚は24%オフで573円に。一枚約19円で、12時間暖かさが続きます。ほかにも揃えておきたい暖房器具や、秋冬の防寒アイテムもセールに。

12時間暖かい。アイリスオーヤマの貼るカイロ 30枚

定番ブランド・クモリ（Kumori）のシングルサイズ掛け布団

吸湿発熱で暖かさが続く。クモリのシングルサイズ敷きパッド

足首から全身ぽかぽか。「まるでこたつソックス」

めぐりズムのアイマスク 完熟ゆずの香り16枚入

その日の気分で香りを楽しめる。「バブ 6種類の香りセレクトBOX」

カラーは6色展開。肌にやさしいフィット感のグンゼの腹巻

天然美容成分を配合した“着るコスメ”。重ね着しても蒸れにくいインナー

冬の冷え対策に。4~12時間保温する充電式ゆたんぽ

【人気】ふんわり暖かい裏起毛スウェットの上下セット

自動電源OFF機能で消し忘れなし。アイリスオーヤマのファンヒーター

ベッドルームに最適。デロンギ（DeLonghi）の8〜10畳用オイルヒーター

約14時間加湿できる。アイリスオーヤマの加湿器

その他のおすすめ商品

ポイントアップキャンペーンが開催中

キャンペーン期間中、エントリーして合計10,000円以上のご購入を対象にポイント還元率がアップ。dポイント連携やプライム会員でさらにお得に。