»³¾åÅ°ÌéÈï¹ð½é¸øÈ½¡¡¥í¥óÌÓ¤è¤êµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÆâÌÌ¡×¤ÎÊÑ²½¡¡ÎëÌÚ¥¨¥¤¥È»á¤¬»ØÅ¦
¡¡°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê½Æ·â»ö·ï¤Ç»¦¿Í¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿»³¾åÅ°ÌéÈï¹ð¤Î½é¸øÈ½¤¬£²£¸Æü¡¢ÆàÎÉÃÏºÛ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£
¡¡£³Ç¯Á°¤Ëµ¯¤¤¿½Æ·â»ö·ï¤Î£¹ÆüÁ°¤Ë»³¾åÈï¹ð¤«¤é¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ê¸½£Ø¡Ë¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÎëÌÚ¥¨¥¤¥È»á¤¬ºÛÈ½¤òËµÄ°¤·¡¢»³¾åÈï¹ð¤Îà°ÛÊÑá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¶Ã¤¤¤¿¤Î¤¬»³¾åÈï¹ð¤Î³°¸«¡£¡ÖÈ±¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤½¤³¤Þ¤ÇÄ¹¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÊÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¡Ë¤º¤Ã¤ÈÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡£ÇØÃæ¤ÎÈ¾Ê¬¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç¤¢¤ê¤½¤¦¤ÊÄ¹È±¤òÂ«¤Í¡¢¹õ¿§¤Î¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ë¥°¥ì¡¼¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤ÇÆþÄî¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¡ÊÂáÊá»þ¤Î±ÇÁü¤Ç¤Ï¡Ë¾®ÊÁ¤Ê°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¤¬»×¤Ã¤¿¤è¤ê¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤¿¡£·ºÌ³´±¤¬£µ¿ÍÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·ºÌ³´±¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤âÆ²¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢³°¸«¤ÎÊÑ²½¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤ËÆâÌÌ¤Ï°ã¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡µ¯ÁÊ¾õ¤Ë¤è¤ë¤È»³¾åÈï¹ð¤Ï£²£°£²£²Ç¯£··î£¸Æü¡¢ÆàÎÉ»Ô¤Î¶áÅ´ÂçÏÂÀ¾Âç»û±ØÁ°¤Ç³¹Æ¬±éÀâ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿°ÂÇÜ¸µ¼óÁê¤ò¼êÀ½¤Î¥Ñ¥¤¥×½Æ¤Ç»ê¶áµ÷Î¥¤«¤é½Æ·â¤·»¦³²¡£µ¯ÁÊÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»³¾åÈï¹ð¤Ï¡ÖÁ´¤Æ»ö¼Â¤Ç¤¹¡£´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¾®¤µ¤ÊÀ¼¤ÇÇ§¤á¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï»³¾åÈï¹ð¤¬ËË¤Å¤¨¤ò¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤¿¤³¤È¤À¡£¡ÖËµÄ°ÀÊ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËË¤Å¤¨¤ò¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¤º¤Ã¤È¼ê¤Ç¾¯¤·´é¤ò±£¤¹»ÑÀª¤À¤Ã¤¿¡×¡£¥¨¥¤¥È»á¤Î¿ä»¡ÄÌ¤ê¡¢ËµÄ°ÀÊ¤Î»ëÀþ¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÊÄÄî¸å¤ËÊÛ¸î¿Í¤Ë¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡Ê»³¾åÈï¹ð¤Ï¡Ë¡ØËµÄ°ÀÊ¤Î»ëÀþ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢´é¤ò±£¤¹¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¡ÊºÛÈ½´±¤Ë¡ËÂª¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¤Í¡©¡Ù¤Èµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¿¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡½é¸øÈ½¤Ç¸«¤»¤¿¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¥¨¥¤¥È»á¤Ï¡Ö¸ûÎ±Ãæ¤Ï»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÆÉ½ñ¤ò¤·¤¿¤ê¡¢ÂÎ¤òÃÃ¤¨¤¿¤ê¤·¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡£ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¿¿Áê¤Ï»³¾åÈï¹ð¤Ë¤·¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡º£¸å¡¢»³¾åÈï¹ð¤Î¸ý¤«¤é²¿¤¬¸ì¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£¥¨¥¤¥È»á¤Ï¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤¬Èà¤ËÆ°µ¡¤ä»×¤¤¤òÅê±Æ¤·²á¤®¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÂºÝ¤Ï¤â¤Ã¤ÈÃ±½ã¤Ê»ö·ï¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ÀµÅö¤ËÄÉµÚ¤¹¤ëÊýË¡¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦È¿¾Ê¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£»ö·ïÅö½é¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡££³Ç¯¤¿¤Ã¤¿º£¤Î»×¤¤¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡³°¸«¤ÈÆ±¤¸¤¯¿´ÍýÌÌ¤Ë¤âÊÑ²½¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£