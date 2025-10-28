¡Ú¥ì¥â¥ó×ÂÀ±2025¡Û¤Þ¤À¸«¤¨¤ë¡ª¡ÖÆù´ã¤Ç×ÂÀ±¤ò¤ß¤é¤ì¤ë´õ¾¯¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª¡×Ä®ÌÀ¤«¤ê¤Î¾¯¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç¡ÖÍ¼Êý¡¢À¾¤Î¶õ¡×¤òÃµ¤·¤Æ¡Úº£Ìë¤ÎÅ·µ¤¤Ï¡©¡Û
¤³¤Î½©ÏÃÂê¤Î¡Ö¥ì¥â¥ó×ÂÀ±¡×¤Ï¡¢¤Þ¤À¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡Û¤³¤ì¤¬¥ì¥â¥ó×ÂÀ±¤À¡ªÂ³¡¹¤ÈÆÏ¤¤¤¿³ÆÃÏ¤«¤é¤Î¼Ì¿¿¡¡º£Ìë¤Ï¸«¤¨¤ë¡©³ÆÃÏ¤ÎÅ·µ¤¤Ï¡©
¹ñÎ©Å·Ê¸Âæ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡ÖºÇ¤âÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï10·î²¼½Ü¤«¤é11·î¾å½Üº¢¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¤È¤¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤Ï¤ª¤è¤½3Åù¤«¤é4Åù¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
3Åù¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤Î×ÂÀ±¤òÆù´ã¤Ç¸«¤ë¤Î¤Ï¾¯¡¹Æñ¤·¤¤¤¬¡¢¤è¤¯À²¤ì¤¿¶õ¤¬À¡¤ó¤ÀÆü¤Ë°Å¤¤¾ì½ê¤Ç¸«¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Æù´ã¤Ç¤Ü¤ó¤ä¤ê¤È¤·¤¿×ÂÀ±¤Î»Ñ¤ò´Ñ»¡¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¤Þ¤¿4ÅùÄø¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÁÐ´ã¶À¤ò»È¤¨¤Ð´Ñ»¡¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â³¡¹¤ÈÆÏ¤¤¤¿¡Ö¥ì¥â¥ó×ÂÀ±¡×¤Î²èÁü¤ò¸«¤Æ¤ß¤è¤¦
¡Ö¥ì¥â¥ó×ÂÀ±¡×¤¬ÃÏµå¤ËÀÜ¶á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³ÆÃÏ¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¥ì¥â¥ó×ÂÀ±¤Î²èÁü¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü①¡Û¤Ï²¬»³¸©°æ¸¶»Ô¤ÎÈþÀ±Å·Ê¸Âæ¤¬»£±Æ¡£
¡Ú²èÁü②¡Û¤Ï10·î18ÆüÌ¤ÌÀ¤Ë²¬»³¸©ÁÒÉß»Ô¤Ç»£±Æ¡£
¡Ö¥ì¥â¥ó×ÂÀ±¤òË¾±ó¶À¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¶áÆÞ¤ê¤ä±«¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢Ááµ¯¤¤·¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï1100Ç¯¸å¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢µ®½Å¤Ê1Ëç¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê»ëÄ°¼ÔÄó¶¡¡Ë
À±¶õ¤¬Èþ¤·¤¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëËÌ³¤Æ»¹ÈøÄ®¤Ç¡¢20Æü¤Ë»£±Æ¤·¤¿¡Ö¥ì¥â¥ó×ÂÀ±¡×¤Î²èÁü¤âÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡Ú²èÁü③¡Û¡£
¥ì¥â¥ó×ÂÀ±¤Î¥Æ¥¤¥ë¡ÊÈø¡Ë¤Ë¤Ï¡Ö2¼ïÎà¤¢¤ë¡×¡ª
¡Ö¥ì¥â¥ó×ÂÀ±¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Å·Ê¸¤Ë¾Ü¤·¤¤»³ÍÛ³Ø±àÂç³Ø ÃÏ°è¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È³ØÉô¹Ö»Õ¤ÎÊÆÅÄ¿ðÀ¸¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
ー²èÁü¤«¤é¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
»³ÍÛ³Ø±àÂç³Ø¡¡ÊÆÅÄ¿ðÀ¸¤µ¤ó
¡Ö¥Æ¥¤¥ë¡Ê×ÂÀ±¤ÎÈø¡Ë¤ò¤è¤¯¤è¤¯¸«¤ë¤È£²¼ïÎà¤¢¤ê¡¢±¦Êý¸þ¤ËÄ¹¤¯¿¤Ó¤ë¥¤¥ª¥ó¥Æ¥¤¥ë¤È¡¢¤ä¤äÉý¤¬¤¢¤êÃ»¤¤¥À¥¹¥È¥Æ¥¤¥ë¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¥À¥¹¥È¥Æ¥¤¥ë¤Ï¡¢×ÂÀ±ËÜÂÎ¤«¤é¤Ü¤í¤Ü¤í¤È¤³¤Ü¤ìÍî¤Á¤¿¤â¤Î¤¬µ°Æ»¤ËÃÖ¤¤¤Æ¹Ô¤«¤ì¤Æ¡¢¤Þ¤¿ÂÀÍÛ¤Î¸÷¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¡Ê¸÷¤â°µÎÏ¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡ª¡Ë¤ò¤¦¤±¤Æ¡¢ËÄ¤é¤ó¤À·Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ª¥ó¥Æ¥¤¥ë¤Ï¡¢×ÂÀ±¤«¤éÈ¯À¸¤·¤¿¥¬¥¹¤¬¥×¥é¥º¥Þ²½¤·¡¢ÂÀÍÛÉ÷¤Ë¿á¤Î®¤µ¤ì¤Æ¡¢¹âÂ®¤Ç×ÂÀ±¤«¤é±ó¤¶¤«¤ë¹½Â¤¤Ç¤¹¡£¡×
¤½¤â¤½¤â¥ì¥â¥ó×ÂÀ±¤Ã¤Æ¤É¤ó¤ÊÀ±¡©¡¡¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¸«¤¨¤ë¡©
ー¡Ö¥ì¥â¥ó×ÂÀ±¡×¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÀ±¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
»³ÍÛ³Ø±àÂç³Ø¡¡ÊÆÅÄ¿ðÀ¸¤µ¤ó
¡Öº£²ó¤Î¼çÌò¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥ì¥â¥ó»³Å·Ê¸Âæ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿×ÂÀ±¤Ç¤¹¡£Ì¾Á°¤ÎÍ³Íè¤ÏÈ¯¸«¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯´ÑÂ¬»ÜÀß¤Ç¡¢´»µÌÎà¤È¤Ï´Ø·¸¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡Ö¤¿¤À¤·¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁÖ¤ä¤«¤Ç¡¢Ìë¶õ¤ÎÃæ¤Ç²«ÎÐ¤¬¤«¤Ã¤¿Èø¤ò¤Î¤Ð¤¹»Ñ¤Ï¥ì¥â¥ó¿§¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¸«¤¨¤ë¡©
ー¡Ö¥ì¥â¥ó×ÂÀ±¡×¤¤¤Ä¡¦¤É¤³¤ò¸«¤ì¤ÐÎÉ¤¤¡©
»³ÍÛ³Ø±àÂç³Ø¡¡ÊÆÅÄ¿ðÀ¸¤µ¤ó
¡Ö10·îÁ°È¾¤ÏÌÀ¤±Êý¤ÎÅì¤Î¶õ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾¤ÏÍ¼Êý¤ÎÀ¾¤Î¶õ¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£10·î20ÆüÁ°¸å¤ËÃÏµå¤ËºÇÀÜ¶á¤·¡¢¤Þ¤À¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ØÀ±ºÂ¤ÎÀ±¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÏÌ£¡Ù¤Ç¤¹¤¬¡¢×ÂÀ±¤È¤·¤Æ¤Ï¤«¤Ê¤ê¤ÎÌÀ¤ë¤µ¡£³¹ÌÀ¤«¤ê¤Î¾¯¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ê¤é¡¢Æù´ã¤Ç¤â¸«¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡Ú²èÁü④¡Û¤Ï¡¢²¬»³»ÔÆâ¤Ç»£±Æ¤·¤¿¥ì¥â¥ó×ÂÀ±¡ÊÃæ±û¡Ë¤Ç¤¹¡£
ÊÆÅÄ¿ðÀ¸¤µ¤ó
¡Ö»×¤Ã¤¿¤è¤ê¡¢¤Ü¤ó¤ä¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸«¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£²¬»³»ÔÆâ¤«¤é¤À¤È¡¢ÁÐ´ã¶À¤ò»È¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤È¸«¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡£
¥ì¥â¥ó×ÂÀ±¤Ï¡¢21Æü¤ËÃÏµå¤ËºÆÀÜ¶á¤·¤¿¸å¤âÂÀÍÛ¤ËÀÜ¶á¤·¡¢11·î8Æü¤ÎÂÀÍÛºÇÀÜ¶á¤Þ¤ÇÌÀ¤ë¤µ¤òÁý¤·¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¶õ¤Î¹â¤µ¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤â¡¢11·î8Æü¤Þ¤Ç¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì°Ê¹ß¤Ï¡¢ÃÏµå¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢ÂÀÍÛ¤Î¶á¤¯¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¾å¤Ë¡¢×ÂÀ±¼«ÂÎ°Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¡¢¸«¤Å¤é¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×
ÁÐ´ã¶À¤Ç¤Î¤¾¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦
ー×ÂÀ±¤«¤É¤¦¤«¤ò¸«Ê¬¤±¤ë¤Ë¤Ï¡©
»³ÍÛ³Ø±àÂç³Ø¡¡ÊÆÅÄ¿ðÀ¸¤µ¤ó
¡Ö×ÂÀ±¤ÏÅÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¹¤¬¤Ã¤¿Å·ÂÎ¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Ë¾±ó¶À¤è¤ê¤âÁÐ´ã¶À¤Î¤Û¤¦¤¬¸«¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢×ÂÀ±¤Ïµ¤¤Þ¤°¤ì¡£»×¤Ã¤¿¤Û¤ÉÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¥¬¥¹¤ò¥Éー¥ó¤ÈÊ®¤½Ð¤·¤ÆÆÍÁ³ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ë¡Ø¥¢¥¦¥È¥Ðー¥¹¥È¡Ù¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤µ¤Ëµ¤¤Þ¤°¤ì¤Ç¤¹¡£
°ìÀ¸¤Î¤¦¤Á¤Ë¡¢Æù´ã¤Ç×ÂÀ±¤ò¸«¤é¤ì¤ëµ¡²ñ¤Ï¤½¤¦Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Î½©¤Ï¤¼¤Ò¡¢Ìë¶õ¤ò¸«¾å¤²¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
Á´¹ñ¤Îº£Ìë¤ÎÅ·µ¤¤Ï¡©
º£Ìë¡Ê28Æü¡Ë¤ÎÅ·µ¤Í½Êó¤Ï¡¢¡Ú²èÁü⑤¡Û¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
½µ´ÖÅ·µ¤Í½Êó¤Ï¡¢²èÁü¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡Û2025Ç¯¤Î¥ì¥â¥ó×ÂÀ±¤È2013Ç¯¤Î¥ì¥â¥ó×ÂÀ±¤òÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤è¤¦