エンプラスがＳ高カイ気配、２６年３月期業績予想及び配当予想を上方修正

エンプラス<6961.T>がストップ高の７７１０円でカイ気配となっている。２７日の取引終了後、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を３８０億円から４１０億円（前期比７．７％増）へ、営業利益を２５億円から５３億円（同０．２％増）へ、純利益を２１億円から４１億円（同４．０％増）へ上方修正し、あわせて配当予想を中間・期末各４０円の年８０円から中間・期末各４５円の年９０円（前期７０円）にすると発表したことが好感されている。



上期のセミコンダクター事業で、サーバー用途で大手ＧＰＵメーカー向けＡＩサーバー用ソケットの販売が好調に推移したことに加えて、自動車用途では新規顧客獲得によりシェアが拡大し、サーバー用途、自動車用途、モバイル用途の販売が好調に推移したことが要因。また下期においても、サーバー用途で大手ＧＰＵメーカー向けに加えて、ハイパースケーラー向けのＡＳＩＣ関連の案件が増加する見通しであることも寄与する。



出所：MINKABU PRESS