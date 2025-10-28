【AV Watchアワード】シャープの量子ドット有機＆ミニLEDは、鮮やかな色と明るさが強み【測定データすべて見せます(4)】
シャープの量子ドット×ミニLED液晶「4T-C65HP1」
読者へ本当にオススメしたい製品をセレクトする「AV Watchアワード」。今年も、高画質・高音質なナンバーワンテレビを決めるべく、テレビメーカー7社から全11モデルの液晶テレビ・有機ELテレビを集め、横並びでの比較視聴とデータ測定を行なった。
10月31日公開の「2025年液晶テレビ大賞」「2025年有機ELテレビ大賞」発表に先立ち、比較視聴を実施した11モデルをブランド別に紹介する。
今回取り上げるブランドは「シャープ」。
AV Watchアワード2025では、今年5月に発売した4K有機ELテレビの「4T-C65HS1」(60.5万円前後)と、4K液晶テレビ「4T-C65HP1」(44万円前後)をテストした。
それぞれの概要・仕様と合わせ、マスターモニターとの比較動画および視聴機の測定データを掲載する。目次
・有機ELラインナップ
・液晶ラインナップ
・マスターモニターとの比較動画
・ディスプレイ性能
・輝度
・カラースペクトラム
・色域
・画素構造
・映り込み
・入力遅延
・HDMI仕様
有機ELラインナップ
シャープは今年、最新世代の量子ドット有機EL(QD-OLED)パネルを使った「HS1」、高輝度パネルを搭載した「HQ1」、価格を抑えた「HQ2」の全3シリーズ8機種の4K有機ELテレビをラインナップする。サイズは42型から65型までで、価格は24.2万円前後から。有機EL
シリーズと市場想定価格65 55 48 42 HS1 60.5 44 ー ー HQ1 44 35.2 ー ー HQ2 38.5 28.6 25.3 24.2
最上段の数字は「インチサイズ」、マス目の中の数字は市場想定価格(万円)
シリーズ別比較エン
ジン パネル 倍速 HDR アト
モス 音声
出力 チュ
ーナ HD
MI
入力 HS1 Medalist S6X QD
OLED 120Hz
144Hz
(VRR) Dolby
Vision IQ
HDR10
HLG 〇 100W 2K:3
4K:2 4 HQ1 Medalist S6 OLED 80W HQ2 120Hz
(VRR) 50W
or
40W
液晶ラインナップ
4K液晶テレビは、量子ドット×ミニLEDバックライトを採用した「HP1」「HP2」、80インチ以上の大型も揃えた「HV1」、そして手頃な中小型「HN2」の全4シリーズ12機種をラインナップする。サイズは43型から85型までで、価格は17.1万円前後から。液晶
シリーズと市場想定価格85 75 65 55 50 43 HP1 ー 57.2 44 35.2 ー ー HP2 ー ー ー ー 25.3 24.2 HV1 55 39.6 28.6 24.2 ー ー HN2 ー ー ー 20.9 18.7 17.1
最上段の数字は「インチサイズ」、マス目の中の数字は市場想定価格(万円)
シリーズ別比較エン
ジン ミニ
LED 量子ドット 倍速 HDR アトモス 音声
出力 チュ
ーナ HD
MI
入力 HP1 Medalist S6X 〇 〇 120Hz
144Hz
(VRR) Dolby
Vision IQ
HDR10
HLG 〇 80W 4K:2
2K:3 4 HP2 120Hz
(VRR) 50W HV1 Medalist S6 ー ー 144Hz
(VRR)
65/55型は120Hzまで 40W
or
65W HN2 120Hz
(VRR) 35W
有機ELテレビ「4T-C65HS1」について
シャープの有機ELテレビ「4T-C65HS1」
HS1は、AQUOS OLEDのフラッグシップシリーズ。
最大の特徴が、量子ドット有機EL(QD-OLED)パネルの搭載。有機ELの青色光を純度の高い3原色に変換する量子ドット技術により、色鮮やかな映像を作り出せる。
最新世代では、新しい発光素子を使うことで発光ロスを抑制。このパネルと、シャープ独自の放熱構造「クールダウンシールドII」および駆動回路「クライマックスドライブ3.0」を組み合わせることで、セルの発光性能を最大化。前モデル比で約2倍のピーク輝度を実現している。
なお、最新のQD-OLEDパネルを搭載しているのは、国内ではシャープのHS1のみとなる。
液晶テレビ「4T-C65HP1」について
シャープの液晶テレビ「4T-C65HP1」
量子ドットとミニLEDバックライト技術を搭載した、液晶フラッグシップのシリーズが「HP1」。
HP1では、高輝度・広色域を実現する「N-Black Wideパネル」を搭載。N-Black Wideパネルは、表面と空気の屈折率の違いを抑えるナノカプセル素材により、外光の映り込みを低減、さらに視聴位置による色変化も軽減することができる。
'25年モデルでは、高効率なミニLEDチップ・QDシートの変更に加え、高効率の光反射シートをパネル内に敷くことで、より多くの光が取り出せるように改良。ミニLEDバックライトの制御も最適化し、前機比約1.5倍のピーク輝度を実現している。
有機EL「C65HS1」、液晶「C65HP1」ともに、第6世代AIプロセッサー「Medalist S6X」を搭載。各被写体の前後関係を認識し、明暗と精細感を自動補正する「空間認識AI」機能を新搭載している。
OSは、様々なアプリやサービスが楽しめる「Google TV」。搭載チューナーは、BS/CS 4K×2基と、地上/BS/110度CS×3基。'24年モデルは地デジが2チューナーに削減されたが、'25年モデルは3チューナーに回帰。2番組同時録画が行まえるようになった。
消費電力・年間消費電力は、有機ELの「C65HS1」が約501W・189kWh/年、液晶の「C65HP1」が約253W・145kWh/年。
スタンドを含む外形寸法/重量は、有機EL「C65HS1」が1,444×281×894mm(幅×奥行き×高さ)/約39kg、液晶「C65HP1」が1,443×281×897mm(同)/約37kg。
マスターモニターとの比較動画有機EL
4KブルーレイのHDR映像(1,000nits/24p)を、シャープの4K有機ELテレビ「4T-C65HS1」(左、映像モードは「映画」)と、ソニーのマスターモニター「BVM-HX3110」(右)に同時に表示し、ミラーレスカメラで4K/HDR収録した映像
※鑑賞時は、HDR対応のテレビ、PC、スマートフォンなどを使用してください。SDR環境では、正しく表示されません。
推奨設定：ガンマ/HDR10、色域/BT.2020、色温度/D65
4KブルーレイのHDR映像(1,000nits/24p)を、シャープの4K液晶テレビ「4T-C65HP1」(左、映像モードは「映画」)と、ソニーのマスターモニター「BVM-HX3110」(右)に同時に表示し、ミラーレスカメラで4K/HDR収録した映像
※鑑賞時は、HDR対応のテレビ、PC、スマートフォンなどを使用してください。SDR環境では、正しく表示されません。
推奨設定：ガンマ/HDR10、色域/BT.2020、色温度/D65
ディスプレイ性能有機EL「HS1」
映像モード「AIオート」(HDR)
映像モード「AIオート」(デフォルト時)における、Calman Ultimateのプレキャリブレーション結果
キャリブレーションターゲットは「白色点：D93」「カラースペース：BT.2020」「EOTF：SMPTE 2084(PQ)」
映像モード「映画」(HDR)
映像モード「映画」(デフォルト時)における、Calman Ultimateのプレキャリブレーション結果
キャリブレーションターゲットは「白色点：D65」「カラースペース：BT.2020」「EOTF：SMPTE 2084(PQ)」
ディスプレイ性能液晶「HP1」
映像モード「AIオート」(HDR)
映像モード「AIオート」(デフォルト時)における、Calman Ultimateのプレキャリブレーション結果
キャリブレーションターゲットは「白色点：D93」「カラースペース：BT.2020」「EOTF：SMPTE 2084(PQ)」
映像モード「映画」(HDR)
映像モード「映画」(デフォルト時)における、Calman Ultimateのプレキャリブレーション結果
キャリブレーションターゲットは「白色点：D65」「カラースペース：BT.2020」「EOTF：SMPTE 2084(PQ)」
輝度有機EL 映像モード
「AIオート」 HS1
(25年モデル) GS1
(24年モデル) FS1
(23年モデル) 10%輝度 2,159cd/m2 1,284cd/m2 1,301cd/m2 全白輝度 364cd/m2 245cd/m2 217cd/m2 映像モード
「映画」 HS1
(25年モデル) GS1
(24年モデル) FS1
(23年モデル) 10%輝度 2,081cd/m2 1,202cd/m2 1,180cd/m2 全白輝度 357cd/m2 260cd/m2 222cd/m2 液晶 映像モード
「AIオート」 HP1
(25年モデル) GP1
(24年モデル) EP1
(23年モデル) 10%輝度 1,792cd/m2 1,945cd/m2 1,623cd/m2 全白輝度 705cd/m2 739cd/m2 592cd/m2 映像モード
「映画」 HP1
(25年モデル) GP1
(24年モデル) EP1
(23年モデル) 10%輝度 2,037cd/m2 1,275cd/m2 908cd/m2 全白輝度 767cd/m2 568cd/m2 445cd/m2
カラースペクトラム有機EL「HS1」
映像モード「映画」時のカラースペクトラム液晶「HP1」
映像モード「映画」時のカラースペクトラム
色域有機EL「HS1」
映像モード「映画」時の色域映像モード
「映画」 HS1
(25年モデル) GS1
(24年モデル) FS1
(23年モデル) BT.2020
1931カバー率 84.48% 85.53% 85.10% BT.2020
1976カバー率 89.28% 89.51% 89.62% 液晶「HP1」
映像モード「映画」時の色域映像モード
「映画」 HP1
(25年モデル) GP1
(24年モデル) EP1
(23年モデル) BT.2020
1931カバー率 81.69% 80.96% 82.27% BT.2020
1976カバー率 84.33% 85.74% 87.23%
画素構造有機EL「HS1」 液晶「HP1」
映り込み有機EL「HS1」 液晶「HP1」
入力遅延有機EL 映像モード
「ゲーム」 HS1
(25年モデル) GS1
(24年モデル) FS1
(23年モデル) 4K60p 9.0ms 10.8ms 12.0ms 2K120p 0.9ms 1.0ms 3.1ms 液晶 映像モード
「ゲーム」 HP1
(25年モデル) GP1
(24年モデル) EP1
(23年モデル) 4K60p 9.5ms 11.8ms 11.8ms 2K120p 0.7～2.0ms
(変動) 1.8ms 3.1ms
HDMI仕様有機EL HDMI入力信号 HS1
(25年モデル) GS1
(24年モデル) FS1
(23年モデル) 4K120fps 〇 〇 〇 4K144fps 〇 〇 ー ゲーム用HDR10 〇 〇 〇 ゲーム用Dolby Vision 〇 〇 60Hzまで 4K50Hz ー ー ー 1440p 〇 〇 〇 非圧縮ステレオ 〇 〇 〇 非圧縮5.1ch 〇 〇 ー 非圧縮7.1ch ー ー ー ドルビーデジタル 〇 〇 〇 DTS ー ー ー Dolby Atmos 〇 〇 〇 DTS:X ー ー ー その他 HS1
(25年モデル) GS1
(24年モデル) FS1
(23年モデル) 電源ケーブル着脱 ー ー ー スイーベルスタンド 〇 〇 〇 液晶 HDMI入力信号 HP1
(25年モデル) GP1
(24年モデル) EP1
(23年モデル) 4K120fps 〇 〇 〇 4K144fps 〇 〇 ー ゲーム用HDR10 〇 〇 〇 ゲーム用Dolby Vision 〇 〇 60Hzまで 4K50Hz ー ー ー 1440p 〇 〇 〇 非圧縮ステレオ 〇 〇 〇 非圧縮5.1ch 〇 〇 ー 非圧縮7.1ch ー ー ー ドルビーデジタル 〇 〇 〇 DTS ー ー ー Dolby Atmos 〇 〇 〇 DTS:X ー ー ー その他 HP1
(25年モデル) GP1
(24年モデル) EP1
(23年モデル) 電源ケーブル着脱 ー ー ー スイーベルスタンド 〇 〇 〇 測定について
・パネル性能の測定には、キャリブレーションサービスを行なっている株式会社エディピットに協力を依頼した
・「シネマ系」「おまかせ系(無い場合は標準)」の2つのモードで測定(プレキャリブレーション)を実施した
・パターンジェネレータから、色温度D93/D65のHDR信号をテレビに入力。カラースペース(BT.2020)、EOTF、RGBバランス、色精度(デルタE)、10% Window(ピーク輝度)、100% Window(全白輝度)を、ソフトウェア「Calman Ultimate」で測定した
・測定環境は全暗。テレビは全モデル、工場出荷時にするため初期化し、センサー系の機能は全てオフとした
・「シネマ系」「おまかせ系」のモードは、デフォルト状態で測定した。ただし、デフォルトで明るさが低く抑えられている機種については、明るさを調整し、輝度が最大になる状態でも測定を行なった
・測定は何度か実施し、最も良い数値をセレクトした
・測定値で異常が見られた場合は、機器の状態や設定、接続などを見直し、テレビやPC、ジェネレータの再起動などを実施した。それでも変化が見られない場合は、メーカーに問い合わせを行なった