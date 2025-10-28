シャープの量子ドット×ミニLED液晶「4T-C65HP1」

読者へ本当にオススメしたい製品をセレクトする「AV Watchアワード」。今年も、高画質・高音質なナンバーワンテレビを決めるべく、テレビメーカー7社から全11モデルの液晶テレビ・有機ELテレビを集め、横並びでの比較視聴とデータ測定を行なった。

10月31日公開の「2025年液晶テレビ大賞」「2025年有機ELテレビ大賞」発表に先立ち、比較視聴を実施した11モデルをブランド別に紹介する。

今回取り上げるブランドは「シャープ」。

AV Watchアワード2025では、今年5月に発売した4K有機ELテレビの「4T-C65HS1」(60.5万円前後)と、4K液晶テレビ「4T-C65HP1」(44万円前後)をテストした。

それぞれの概要・仕様と合わせ、マスターモニターとの比較動画および視聴機の測定データを掲載する。

目次

・有機ELラインナップ

・液晶ラインナップ

・マスターモニターとの比較動画

・ディスプレイ性能

・輝度

・カラースペクトラム

・色域

・画素構造

・映り込み

・入力遅延

・HDMI仕様

有機ELラインナップ

シャープは今年、最新世代の量子ドット有機EL(QD-OLED)パネルを使った「HS1」、高輝度パネルを搭載した「HQ1」、価格を抑えた「HQ2」の全3シリーズ8機種の4K有機ELテレビをラインナップする。サイズは42型から65型までで、価格は24.2万円前後から。

シリーズと市場想定価格

有機EL65 55 48 42 HS1 60.5 44 ー ー HQ1 44 35.2 ー ー HQ2 38.5 28.6 25.3 24.2

最上段の数字は「インチサイズ」、マス目の中の数字は市場想定価格(万円)

シリーズ別比較

エンジン パネル 倍速 HDR アトモス 音声出力 チューナ HDMI入力 HS1 Medalist S6X QD LED 120Hz144Hz(VRR) DolbyVision IQ HDR10HLG 〇 100W 2K:3 4K :2 4 HQ1 Medalist S6 O LED 80W HQ2 120Hz(VRR) 50Wor40W

液晶ラインナップ

4K液晶テレビは、量子ドット×ミニLEDバックライトを採用した「HP1」「HP2」、80インチ以上の大型も揃えた「HV1」、そして手頃な中小型「HN2」の全4シリーズ12機種をラインナップする。サイズは43型から85型までで、価格は17.1万円前後から。

シリーズと市場想定価格

液晶85 75 65 55 50 43 HP1 ー 57.2 44 35.2 ー ー HP2 ー ー ー ー 25.3 24.2 HV1 55 39.6 28.6 24.2 ー ー HN2 ー ー ー 20.9 18.7 17.1

最上段の数字は「インチサイズ」、マス目の中の数字は市場想定価格(万円)

シリーズ別比較

エンジン ミニ LED 量子ドット 倍速 HDR アトモス 音声出力 チューナ HDMI入力 HP1 Medalist S6X 〇 〇 120Hz144Hz(VRR) DolbyVision IQ HDR10HLG 〇 80W 4K :22K:3 4 HP2 120Hz(VRR) 50W HV1 Medalist S6 ー ー 144Hz(VRR)65/55型は120Hzまで 40Wor65W HN2 120Hz(VRR) 35W

有機ELテレビ「4T-C65HS1」について

シャープの有機ELテレビ「4T-C65HS1」

HS1は、AQUOS OLEDのフラッグシップシリーズ。

最大の特徴が、量子ドット有機EL(QD-OLED)パネルの搭載。有機ELの青色光を純度の高い3原色に変換する量子ドット技術により、色鮮やかな映像を作り出せる。

最新世代では、新しい発光素子を使うことで発光ロスを抑制。このパネルと、シャープ独自の放熱構造「クールダウンシールドII」および駆動回路「クライマックスドライブ3.0」を組み合わせることで、セルの発光性能を最大化。前モデル比で約2倍のピーク輝度を実現している。

なお、最新のQD-OLEDパネルを搭載しているのは、国内ではシャープのHS1のみとなる。

液晶テレビ「4T-C65HP1」について

シャープの液晶テレビ「4T-C65HP1」

量子ドットとミニLEDバックライト技術を搭載した、液晶フラッグシップのシリーズが「HP1」。

HP1では、高輝度・広色域を実現する「N-Black Wideパネル」を搭載。N-Black Wideパネルは、表面と空気の屈折率の違いを抑えるナノカプセル素材により、外光の映り込みを低減、さらに視聴位置による色変化も軽減することができる。

'25年モデルでは、高効率なミニLEDチップ・QDシートの変更に加え、高効率の光反射シートをパネル内に敷くことで、より多くの光が取り出せるように改良。ミニLEDバックライトの制御も最適化し、前機比約1.5倍のピーク輝度を実現している。

有機EL「C65HS1」、液晶「C65HP1」ともに、第6世代AIプロセッサー「Medalist S6X」を搭載。各被写体の前後関係を認識し、明暗と精細感を自動補正する「空間認識AI」機能を新搭載している。

OSは、様々なアプリやサービスが楽しめる「Google TV」。搭載チューナーは、BS/CS 4K×2基と、地上/BS/110度CS×3基。'24年モデルは地デジが2チューナーに削減されたが、'25年モデルは3チューナーに回帰。2番組同時録画が行まえるようになった。

消費電力・年間消費電力は、有機ELの「C65HS1」が約501W・189kWh/年、液晶の「C65HP1」が約253W・145kWh/年。

スタンドを含む外形寸法/重量は、有機EL「C65HS1」が1,444×281×894mm(幅×奥行き×高さ)/約39kg、液晶「C65HP1」が1,443×281×897mm(同)/約37kg。

マスターモニターとの比較動画

有機EL

4KブルーレイのHDR映像(1,000nits/24p)を、シャープの4K有機ELテレビ「4T-C65HS1」(左、映像モードは「映画」)と、ソニーのマスターモニター「BVM-HX3110」(右)に同時に表示し、ミラーレスカメラで4K/HDR収録した映像



※鑑賞時は、HDR対応のテレビ、PC、スマートフォンなどを使用してください。SDR環境では、正しく表示されません。

推奨設定：ガンマ/HDR10、色域/BT.2020、色温度/D65

液晶

4KブルーレイのHDR映像(1,000nits/24p)を、シャープの4K液晶テレビ「4T-C65HP1」(左、映像モードは「映画」)と、ソニーのマスターモニター「BVM-HX3110」(右)に同時に表示し、ミラーレスカメラで4K/HDR収録した映像



※鑑賞時は、HDR対応のテレビ、PC、スマートフォンなどを使用してください。SDR環境では、正しく表示されません。

推奨設定：ガンマ/HDR10、色域/BT.2020、色温度/D65

ディスプレイ性能

映像モード「AIオート」(HDR)

有機EL「HS1」

映像モード「AIオート」(デフォルト時)における、Calman Ultimateのプレキャリブレーション結果

キャリブレーションターゲットは「白色点：D93」「カラースペース：BT.2020」「EOTF：SMPTE 2084(PQ)」

映像モード「映画」(HDR)

映像モード「映画」(デフォルト時)における、Calman Ultimateのプレキャリブレーション結果

キャリブレーションターゲットは「白色点：D65」「カラースペース：BT.2020」「EOTF：SMPTE 2084(PQ)」

ディスプレイ性能

映像モード「AIオート」(HDR)

液晶「HP1」

映像モード「AIオート」(デフォルト時)における、Calman Ultimateのプレキャリブレーション結果

キャリブレーションターゲットは「白色点：D93」「カラースペース：BT.2020」「EOTF：SMPTE 2084(PQ)」

映像モード「映画」(HDR)

映像モード「映画」(デフォルト時)における、Calman Ultimateのプレキャリブレーション結果

キャリブレーションターゲットは「白色点：D65」「カラースペース：BT.2020」「EOTF：SMPTE 2084(PQ)」

輝度

カラースペクトラム

有機EL 映像モード「AIオート」 HS1(25年 モデル ) GS1(24年 モデル ) FS1(23年 モデル ) 10%輝度 2,159cd/m2 1,284cd/m2 1,301cd/m2 全白輝度 364cd/m2 245cd/m2 217cd/m2 映像モード「映画」 HS1(25年 モデル ) GS1(24年 モデル ) FS1(23年 モデル ) 10%輝度 2,081cd/m2 1,202cd/m2 1,180cd/m2 全白輝度 357cd/m2 260cd/m2 222cd/m2 液晶 映像モード「AIオート」 HP1(25年 モデル ) GP1(24年 モデル ) EP1(23年 モデル ) 10%輝度 1,792cd/m2 1,945cd/m2 1,623cd/m2 全白輝度 705cd/m2 739cd/m2 592cd/m2 映像モード「映画」 HP1(25年 モデル ) GP1(24年 モデル ) EP1(23年 モデル ) 10%輝度 2,037cd/m2 1,275cd/m2 908cd/m2 全白輝度 767cd/m2 568cd/m2 445cd/m2有機EL「HS1」

映像モード「映画」時のカラースペクトラム

液晶「HP1」

映像モード「映画」時のカラースペクトラム

色域

有機EL「HS1」

映像モード「映画」時の色域

映像モード「映画」時の色域

画素構造

映り込み

入力遅延

HDMI仕様

映像モード「映画」 HP1(25年 モデル ) GP1(24年 モデル ) EP1(23年 モデル BT .20201931カバー率 81.69% 80.96% 82.27% BT .20201976カバー率 84.33% 85.74% 87.23%有機EL「HS1」液晶「HP1」有機EL「HS1」液晶「HP1」有機EL 映像モード「ゲーム」 HS1(25年 モデル ) GS1(24年 モデル ) FS1(23年 モデル 4K 60p 9.0ms 10.8ms 12.0ms 2K120p 0.9ms 1.0ms 3.1ms 液晶 映像モード「ゲーム」 HP1(25年 モデル ) GP1(24年 モデル ) EP1(23年 モデル 4K 60p 9.5ms 11.8ms 11.8ms 2K120p 0.7～2.0ms(変動) 1.8ms 3.1ms有機EL HDMI入力信号 HS1(25年 モデル ) GS1(24年 モデル ) FS1(23年 モデル 4K 120fps 〇 〇 〇 4K 144fps 〇 〇 ー ゲーム用HDR10 〇 〇 〇 ゲーム用Dolby Vision 〇 〇 60Hzまで 4K 50Hz ー ー ー 1440p 〇 〇 〇 非圧縮ステレオ 〇 〇 〇 非圧縮5.1ch 〇 〇 ー 非圧縮7.1ch ー ー ー ドルビーデジタル 〇 〇 〇 DTS ー ー ー Dolby Atmos 〇 〇 〇 DTS:X ー ー ー その他 HS1(25年 モデル ) GS1(24年 モデル ) FS1(23年 モデル ) 電源ケーブル着脱 ー ー ー スイーベルスタンド 〇 〇 〇 液晶 HDMI入力信号 HP1(25年 モデル ) GP1(24年 モデル ) EP1(23年 モデル 4K 120fps 〇 〇 〇 4K 144fps 〇 〇 ー ゲーム用HDR10 〇 〇 〇 ゲーム用Dolby Vision 〇 〇 60Hzまで 4K 50Hz ー ー ー 1440p 〇 〇 〇 非圧縮ステレオ 〇 〇 〇 非圧縮5.1ch 〇 〇 ー 非圧縮7.1ch ー ー ー ドルビーデジタル 〇 〇 〇 DTS ー ー ー Dolby Atmos 〇 〇 〇 DTS:X ー ー ー その他 HP1(25年 モデル ) GP1(24年 モデル ) EP1(23年 モデル ) 電源ケーブル着脱 ー ー ー スイーベルスタンド 〇 〇 〇 測定について

・パネル性能の測定には、キャリブレーションサービスを行なっている株式会社エディピットに協力を依頼した

・「シネマ系」「おまかせ系(無い場合は標準)」の2つのモードで測定(プレキャリブレーション)を実施した

・パターンジェネレータから、色温度D93/D65のHDR信号をテレビに入力。カラースペース(BT.2020)、EOTF、RGBバランス、色精度(デルタE)、10% Window(ピーク輝度)、100% Window(全白輝度)を、ソフトウェア「Calman Ultimate」で測定した

・測定環境は全暗。テレビは全モデル、工場出荷時にするため初期化し、センサー系の機能は全てオフとした

・「シネマ系」「おまかせ系」のモードは、デフォルト状態で測定した。ただし、デフォルトで明るさが低く抑えられている機種については、明るさを調整し、輝度が最大になる状態でも測定を行なった

・測定は何度か実施し、最も良い数値をセレクトした

・測定値で異常が見られた場合は、機器の状態や設定、接続などを見直し、テレビやPC、ジェネレータの再起動などを実施した。それでも変化が見られない場合は、メーカーに問い合わせを行なった