【Wan!ton（ワントン） イヌの科学 】 10月27日発売 価格：1,320円

ニュートンプレスは、科学雑誌ニュートンの増刊「Wan!ton（ワントン） イヌの科学」を10月27日に発売した。価格は1,320円。

猫を科学した増刊「Nyaton（ニャートン）」の好評を受けて、今度はイヌを科学した増刊号「Wan!ton」が登場した。

遺伝子からみた犬の進化や、犬との生活が人に与える影響、犬の生態や行動、犬の栄養と健康など犬を飼っているひとはもちろん、すべての犬好きに読んで欲しい内容となっている。