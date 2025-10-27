Newtonより、犬を科学した増刊号「Wan!ton（ワントン） イヌの科学」が本日発売
【Wan!ton（ワントン） イヌの科学 】 10月27日発売 価格：1,320円
ニュートンプレスは、科学雑誌ニュートンの増刊「Wan!ton（ワントン） イヌの科学」を10月27日に発売した。価格は1,320円。
猫を科学した増刊「Nyaton（ニャートン）」の好評を受けて、今度はイヌを科学した増刊号「Wan!ton」が登場した。
遺伝子からみた犬の進化や、犬との生活が人に与える影響、犬の生態や行動、犬の栄養と健康など犬を飼っているひとはもちろん、すべての犬好きに読んで欲しい内容となっている。
ネコを科学したニュートン増刊『Nyaton（ニャートン）』。おかげさまで大好評をいただきました（現在7刷！）。そしてついに増刊『Wan!ton（ワントン） イヌの科学』が刊行されます！ 発売は10月27日。Amazonで予約できます。イヌ好きの皆さん，ぜひポチってください！！！↓https://t.co/Xspf6TNUQf pic.twitter.com/G425RWvAdQ- 科学雑誌Newton（ニュートン）公式 (@Newton_Science) October 17, 2025