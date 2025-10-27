２７日の主なマーケットイベント ２７日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



０８：５０ 日・企業向けサービス価格指数

１０：３０ 中・工業企業利益

１８：００ 独・ＩＦＯ企業景況感指数

２１：３０ 米・耐久財受注

※日・トランプ米大統領が来日（２９日まで）

※米・２年物国債入札

※米・５年物国債入札



○決算発表・新規上場など



決算発表：マクニカＨＤ<3132>，綿半ＨＤ<3199>，ホギメディ<3593>，コーテクＨＤ<3635>，塩野義<4507>，日パレット<4690>，ＳＢＩＧＡＭ<4765>，ＳＡＮＥＩ<6230>，ＫＶＫ<6484>，正興電<6653>，日東電<6988>，太平洋工<7250>，りたりこ<7366>，キヤノン<7751>，メタウォータ<9551>，ナガセ<9733>，ＤＭＳ<9782>，植松商会<9914>ほか



（注）米連邦政府機関の一部閉鎖に伴い，米国の経済統計の発表日程に変更の可能性があります。



出所：MINKABU PRESS