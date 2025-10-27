この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeで人気を集める旅行系YouTuber・おのだ氏が、「【物価高すぎる…】無人ロボタクシーで巡るロサンゼルス旅行記！世界初のテスラダイナーにも潜入」と題した最新動画を公開。アメリカ・ロサンゼルスを舞台に、大谷翔平選手の影響で増加している日本人観光客の現地の様子や、話題の無人ロボタクシー「Waymo」や世界初となるテスラ直営レストラン「テスラダイナー」など最新トレンドを徹底レポートした。



動画冒頭、おのだ氏は「ロサンゼルス久々に来たんですけども、やっぱり大谷選手、すごいですね本当に」と語り、日本人観光客の多さに驚いた様子。宿泊ホテルやアメリカ特有のテクノロジー事情に触れながら、「インターネットもだんだんなんか縛られてる感じがしてきてるな」と、現地で活用しているネットサービスも紹介した。



今回のお目当ては、Uberをも上回る快適さで話題の無人ロボタクシー「Waymo」体験。「運転手さんがいなくて気を使わないっていうのは本当に大きい」「安全性だけクリアできれば最高」とその独自のメリットを熱弁。Waymoのサービスエリアや実際の乗車風景も実況し、「今の時代にぴったり。実用化は絶対流行ると思います」と絶賛した。



そしてもう一つの注目は、「イーロン・マスクが作ったテスラのダイナー」。ハリウッド近郊にオープンした同施設を初レポートし、「コンセプト的にはテスラを充電している間にちょっとここで食事したりしてね、みたいな感じでしょうか」「サイバートラック仕様のカップがかっこいい。ハンバーガーは想像以上に美味しい」と現地グルメと話題のレストランの様子を詳しく紹介。



旅中はロサンゼルスの物価の高さや安全面、地下鉄事情など現地生活者ならではのリアルな視点も。「大谷選手の影響で日本人が増えているダウンタウンはちょっと殺伐としてるけど、サンタモニカはキラキラしていて不思議な街」「昔よりも地下鉄も治安が良くなった」とアメリカの現状を実感たっぷりにリポートした。



動画の最後、おのだ氏は「海外には新しいものもいっぱいあるけれど、一方でいろいろな犠牲もある。日本の安定性のありがたさも再認識しました」、「ぜひ皆さんもロサンゼルスに来てみてください」と締めくくった。