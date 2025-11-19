この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

ひろゆき「昔は電車の網棚に乗ってた」“スマホで奇行が増えた”説を一蹴、ネット普及で「今のほうが健全」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ひろゆき氏と現役保育士のてぃ先生が、「KIDSNA STYLE チャンネル【公式】」の動画に出演。「子どもとネットの付き合い方」をテーマに議論を交わした。



動画では、てぃ先生が「ニュースを見ている限り、ネットの影響で奇行に走る人が増えた印象」と問題を提起。これに対し、ひろゆき氏は「むしろ減ってる気がしますけどね」と正反対の見解を示した。ひろゆき氏は、ネットが普及する以前の時代の方が飲食店での迷惑行為などが多かったと指摘。「そういうのがネットで叩かれるから、みんなやらなくなった」と、ネットの自浄作用が働いていると分析した。



さらに、ひろゆき氏は自身の過去を振り返り、「僕は高校生の時に電車の網棚に乗るのが好きで結構やっていたんですけど」と衝撃の告白。当時は誰にも何も言われなかったが、「今の時代だとネット上にあげられて、学校に通報されて、そこで気づくじゃないですか。だから、よほど今の方が健全なんじゃないか」と持論を展開した。



また、てぃ先生が「アップルのスティーブ・ジョブズやマイクロソフトのビル・ゲイツは、自分の子どもにスマホを触らせなかったらしい」という話について見解を求めると、ひろゆき氏は「メディアがそう言ってるだけ」「勝手に拡大解釈してどんどん広がっている」と一蹴。ジョブズ氏が実践していたのは「食事の時にスマホを触らせない」といったルールであり、完全に禁止していたわけではないと解説。「若い頃から新しい技術に触っている人の方が伸びが速い」と述べ、早期からデジタルデバイスに触れることの重要性を説いた。



対談の終盤では、てぃ先生が「親が夢中になってやっていることを子どもはやりたがる」という「鬼滅の刃理論」を提唱。親が夢中で漫画を読んでいたからこそ、子どもたちにもブームが広がったのではないかと分析すると、ひろゆき氏も「まず親が楽しそうにやっているのを見せて、『やりたい』と思わせる」ことの重要性に同意を示した。