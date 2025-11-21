この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

小林亮平氏が運営するYouTubeチャンネル「BANK ACADEMY / バンクアカデミー」が、「【初心者必見】暴落が来ても慌てるな！買い時のチャンスに備えよう【S&P500・オルカン】」と題した動画を公開。世界経済の動向に揺れる株式市場を前に、特にS&P500やオール・カントリー（オルカン）といった人気インデックスへの長期投資家が持つべき心構えを解説した。



動画で小林氏は、トランプ米大統領（当時）が対中関税の大幅引き上げを示唆したことでS&P500やオルカンが急落した直近の事例に言及。しかしその直後、自身のSNSで「中国を助けたい」と真逆のメッセージを発信したことで市場が混乱した状況を「トランプ相場」と表現した。このような政治的な動向による短期的な価格変動に一喜一憂しないことの重要性を説く。



小林氏は、「投資は長い目で考える事が大事なので決して慌てない事」と強調。その根拠として、S&P500が過去150年という超長期で見れば、平均で年7%の上昇実績があるという歴史的なデータを提示した。さらに、米国の強みとして移民受け入れによる人口増加や、ハイテク株の躍進といった長期的な成長シナリオは変わっていないと指摘し、短期的な暴落は長期的な成長軌道から見れば些細な出来事であるとの見方を示した。



その上で、暴落局面はむしろ「買い時のチャンス」であると語る。価格が下がった局面で積立投資を継続することで、同じ金額でもより多くの口数を購入できる「ドルコスト平均法」のメリットを改めて解説。さらに、下落率に応じて段階的に追加投資を行う自身のマイルールを紹介し、暴落時こそ機械的に買い増しを行うことが将来の大きなリターンに繋がると結論付けた。