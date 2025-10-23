飼い主さんに名前を呼ばれた猫さん。「本当に猫だよね？」と疑ってしまう意外すぎる鳴き声が、SNSで話題となっています。

大きな反響を呼んでいる投稿は、記事執筆時点で24万再生を突破し、「モルモットみたいな鳴き方」「かわいすぎる…毎日こんなお返事してもらえるの羨ましいです」といったコメントが寄せられました。

【動画：鳴き声が特徴的なサビ猫→名前を呼んでみると、『にゃ～』ではなく…】

鳴き声が特徴的なサビ猫ちゃん

TikTokアカウント「ら」に投稿されたのは、あまり聞き馴染みのない可愛い鳴き声をあげるサビ猫ちゃんの姿。飼い主さん曰く、猫さんでは珍しいお風呂が大好きな子で、鳴き声も特徴的なのだそうです。

飼い主さんが名前を呼ぶと、くるっと振り返って飼い主さんを見つめるサビ猫ちゃん。そして可愛すぎる声で、お利口さんにお返事をしてくれたといいます。

「某アニメ・ゲームキャラ」のような鳴き声

しかも、その鳴き声は一般的にイメージする「にゃ～」ではなく、「んっ」「きゅ～ん」という可愛すぎるお返事なのだとか。飼い主さんが名前を呼ぶ度にサビ猫ちゃんはお返事してくれたそうで、とっても賢い猫さんだということが伝わってきます。

サビ猫ちゃんの鳴き声を聞いて、飼い主さんは「あの日本が誇る世界的にも人気なモンスター育成ゲーム」に登場するモンスターのようだと感じたそう。何度も聞いていると、確かにモンスターたちの鳴き声に聞こえてきて、思わず笑ってしまいました。

獲物も怖がらないであろうクラッキング

そんなサビ猫ちゃんですが、お返事の声だけでなく、クラッキングの時も可愛い声しか出ないのだとか。アカウント内の別の投稿では、クラッキングの様子が投稿されていますが、「あう～っ」「あんっ！」という可愛い声で獲物を追っていたといいます。

可愛い声でクラッキングされても、追われている相手は怖くなかったでしょう。サビ猫ちゃんは高くて優しい声で鳴くので、思わず獲物も癒やされてしまいそうです。

記事冒頭でご紹介した投稿には、「お口モッコリにゃんこは世界を救う！」「お口開けないでも声出せるの～♡腹話術できるの～♡かわいいねえ～♡」「可愛い～美猫すぎる」「サビ猫ちゃまからしか得られない栄養がある」といったコメントが寄せられました。

TikTokアカウント「ら」では、気持ちよさそうにお風呂に入ってまったりしているサビ猫ちゃんの姿も投稿されています。

サビ猫ちゃん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「ら」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。