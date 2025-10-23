「ネット受信料？」NHK新サービス開始。受信料を払わないためにできる方法とは？

NHKの新サービス「ネット受信料」とは？

近年、NHKは放送と同時にインターネット配信を行う「NHKプラス」などのサービスを強化しています。これまでは「テレビを設置していなければ受信契約の義務はない」とされてきましたが、ネット配信の普及によりその境界が曖昧になってきました。

そこで登場したのが、2025年度から段階的に導入される予定の「ネット受信料」制度です。

この制度では、NHKの公式アプリやWebサイトでニュースや番組を視聴できるようになる一方で、利用登録を行った人には受信料に相当する料金が発生する可能性があります。NHKは「公平な負担を実現するため」と説明していますが、視聴者の間では「強制なのか？ 」「払わないと罰則があるのか？ 」といった声も上がっています。

「ネット受信料」は強制？ 任意？グレーゾーンの実態

現時点の構想では、「テレビを持たないが、ネットでNHK番組を視聴する人」も対象となる見込みです。ただし、完全に義務化されるわけではなく、登録制・同意制の形が取られる方向で検討されています。

つまり、NHKのアプリや公式サイトにログインして視聴する場合には、利用契約に同意したうえで料金が発生するという仕組みです。

一方で、NHKのYouTube公式チャンネルなど、無料で一般公開されている動画は、これまで通り無料で視聴できると見られています。

ポイントとなるのは、「NHKが管理する配信経路を利用するかどうか」です。NHKプラスやNHKオンデマンドといった公式サービスを利用する場合には受信料が発生しますが、SNSや外部プラットホームで配信される無料コンテンツは受信契約の対象外になる可能性が高いです。

受信料を払わないためにできる方法

それでは、ネット受信料を回避するにはどのような方法があるのでしょうか。現行の制度設計や法的な立場を踏まえると、次のような方法が考えられます。



1.NHKのアプリや「NHKプラス」に登録しない

最も確実なのは、NHKのネット配信サービスを利用しないことです。登録時に利用契約が発生する仕組みになるため、登録しなければ料金も発生しません。



2.YouTubeやSNSなどの無料チャンネルを利用する

NHKは一部のニュースや番組をYouTubeなどで無料配信しています。これらは受信契約とは無関係であり、自由に視聴できます。



3.テレビチューナーのない端末を使う

スマートフォンやパソコンにテレビチューナー機能がなければ、従来の「受信機設置義務」に該当しません。ネット受信料についても、契約しない限りは対象外とされています。



4.NHKの公式サイトを経由しない視聴にとどめる

NHKが課金対象を特定できるのは、主に公式経路を通じた利用時です。公式サイトやアプリを避けることで、課金対象になる可能性を下げられます。

NHKが狙う「公平負担」と今後の動き

NHKがネット受信料を導入しようとしている背景には、テレビ離れによる受信料収入の減少があります。特に若い世代を中心に「テレビを持たない」世帯が増加しており、安定した財源の確保が課題となっています。

一方で、ネットを通じた情報発信の重要性が高まっている今、「誰もがNHKの番組を見られる時代」に合わせて料金制度を見直す必要があるとNHKは考えています。

ただし、ネット受信料の法的義務化はまだ決まっていません。政府や総務省での議論を経て、制度の詳細が固まるのはもう少し先になる見通しです。

知っておきたい「視聴の選択権」

ネット受信料の導入は、「視聴の自由」と「負担の公平」をどう両立するかという問題でもあります。

現時点では、利用登録をしなければ料金は発生しない方向で進められています。そのため、自分がどのようにNHKのコンテンツを視聴しているのかを把握することが大切です。

つまり、受信料を払いたくない場合は、「NHKの公式アプリを使わない」「NHKプラスに登録しない」という選択をすることが現実的な対策といえるでしょう。

今後制度がどう変わるかに注目しつつ、知らないうちに契約していたということがないよう、利用状況を確認しておくことが重要です。

出典

日本放送協会 NHK ONE とは

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー